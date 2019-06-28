Когда вы попробуете эту чудо-выпечку, то о пицце и хот-догах даже думать перестанете. Пальчики оближешь

Выпекать пиде нужно в хорошо разогретой до максимума духовке. Интенсивно, но быстро.
Ингредиенты:
1/2 порции основного теста для пиццы
200 грамм сыра сулугуни, натереть на крупной терке
2 яйца
1/2 ст.л. натурального йогурта (можно заменить сметаной)
1 ст.л. воды
Приготовление:
1) Духовку разогреть до 250 ᵒС.
2) Тесто раскатать на присыпанной мукой поверхности, придавая тесту форму овала. Выложить на присыпанный мукой противень.
3) Выложить на тесто сыр отступая 1,5-2 см от края. Разровнять.
4) Завернуть края теста поверх сыра. Верхний и нижний конец пиде хорошо защипнуть.
5) Поверх сыра вбить 2 яйца, учитывая, чтобы белок не поднялся на тесто, а лишь на сыр.
6) Йогурт смешать с водой. Смазать поверхность теста йогуртом с водой.
7) Поставить противень с пиде в разогретую духовку и печь 15-20 минут, в зависимости от духовки. Начинка и поверхность теста должны пропечься и подрумяниться.
8) Достать пиде из духовки и подавать сразу же.
Можно приготовить и без яиц, просто с сыром.
Приятного аппетита!
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