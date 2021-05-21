Пирог на скорую руку. Съедите на скорую руку, понравится всей семье

Пирог с большой творожной прослойкой получается вкусным и нежным, с ярким лимонным ароматом и привкусом. Процесс готовки простой и быстрый, пирога будет много, хватит всей семье.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- яйца, 2 шт;
- мука, 400 г;
- сахар, 80 г;
- масло сливочное, 180 г;
- цедра лимона;
- соль, щепотка;
- сода или разрыхлитель, 1 ч.л.
Для приготовления начинки необходимо:
- творог, 720 г;
- ванилин;
- сахар, 130 г;
- сметана, 200 г;
- крахмал, 60 г;
- яйца, 2 шт.
Процесс приготовления
Яйца смешиваем с сахаром и солью, перемешиваем.
Масло сливочное размягчаем. Для этого заранее вынимаем их холодильника или немного держим в микроволновке.
Совет: масло заменяется качественным маргарином.
Смешиваем массу с маслом и добавляем цедру целого лимона.
Вводим сметану и перемешиваем.
Добавляем соду или разрыхлитель.
Муку просеиваем и всыпаем в массу. Вымешиваем тесто.
Делим тесто на 2 части, одну отправляем в пакете в морозильную камеру на 30 минут.
Вторую часть раскатываем на листе пергамента и перекладываем в форму. Формируем из теста бортики.
Творог смешиваем с остальными ингредиентами и выкладываем на тесто в форме.
Сверху трем тесто, вынутое из морозильной камеры.
Выпекаем около 30 – 35 минут при 180 градусах.
Вынимаем пирог из формы, остужаем и посыпаем сахарной пудрой. Но это по желанию. Пирог будет очень мягким, с лимонным вкусом и ароматом.
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