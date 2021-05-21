Пирог на скорую руку. Съедите на скорую руку, понравится всей семье

Пирог с большой творожной прослойкой получается вкусным и нежным, с ярким лимонным ароматом и привкусом. Процесс готовки простой и быстрый, пирога будет много, хватит всей семье.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

яйца, 2 шт;

мука, 400 г;

сахар, 80 г;

масло сливочное, 180 г;

цедра лимона;

соль, щепотка;

сода или разрыхлитель, 1 ч.л.

Для приготовления начинки необходимо:

творог, 720 г;

ванилин;

сахар, 130 г;

сметана, 200 г;

крахмал, 60 г;

яйца, 2 шт.

Процесс приготовления

Яйца смешиваем с сахаром и солью, перемешиваем.

Масло сливочное размягчаем. Для этого заранее вынимаем их холодильника или немного держим в микроволновке.

Совет: масло заменяется качественным маргарином.

Смешиваем массу с маслом и добавляем цедру целого лимона.

Вводим сметану и перемешиваем.

Добавляем соду или разрыхлитель.

Муку просеиваем и всыпаем в массу. Вымешиваем тесто.

Делим тесто на 2 части, одну отправляем в пакете в морозильную камеру на 30 минут.

Вторую часть раскатываем на листе пергамента и перекладываем в форму. Формируем из теста бортики.

Творог смешиваем с остальными ингредиентами и выкладываем на тесто в форме.

Сверху трем тесто, вынутое из морозильной камеры.

Выпекаем около 30 – 35 минут при 180 градусах.

Вынимаем пирог из формы, остужаем и посыпаем сахарной пудрой. Но это по желанию. Пирог будет очень мягким, с лимонным вкусом и ароматом.