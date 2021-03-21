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Рецепт штруделя с яблоками

Рецепт штруделя с яблоками. Выпечка получается вкусной, ароматной и насыщенной. Сорт яблок выбираете сами, но я рекомендую «папировку» — сочную, с кислинкой, мягкую.

Рецепт штруделя с яблоками

Рецепт штруделя с яблоками: ингредиенты

  1. 200 (двести) гр — сметаны
  2. 350 (триста пятьдесят) гр — муки
  3. 200 (двести) гр — сливочного масла
  4. 1 (одна) ч. ложка — разрыхлителя
  5. 2 (две) ч. ложки — ванильного сахара

Для начинки

  1. 2 (две) ст. ложки — лимонного сока
  2. 5 (пять) шт- яблок
  3. 150 (сто пятьдесят) гр — сахара
  4. 1 (одна) ст. ложка — корицы
  5. 1 (одна) ст. ложка — лимонной цедры

Рецепт приготовления:

  • Взбейте сливочное масло, сметану и ванильный сахар. В другую посуду просейте муку и смешайте ее с разрыхлителем. Соедините обе смеси в одной глубокой посуде. Замесите тесто. По консистенции тесто должно быть мягким, и не липнуть к рукам. Заверните его в пищевую пленку и поместите в холодильник на полчаса
  • Почистите яблоки, удалите  сердцевину и натрите на терке. Добавьте  лимонный сок, цедру, корицу. Всё перемешайте
  • Холодное тесто разделите на две части. Одну половину раскатайте в прямоугольник размером примерно 15 х 30 см и толщиной 6 мм. Выложите начинку на середину прямоугольника. Заверните его края сначала с одной, потом с другой стороны по направлению к центру так, чтобы получился рулет.
    Из другой половины теста скатайте еще один рулет. На каждом сделайте надрезы на расстоянии 5 см друг от друга. Выложите их на смазанный маслом противень и выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке в течение 25 минут
  • Можете добавить в начинку орехи, изюм, курагу и другие сухофрукты. А сверху можно посыпать сахарной пудрой. Подавать со взбитыми сливками и имбирным чаем. Рецепт штруделя с яблоками — изумительный и совсем не сложный. На здоровье!
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