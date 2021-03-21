Рецепт штруделя с яблоками. Выпечка получается вкусной, ароматной и насыщенной. Сорт яблок выбираете сами, но я рекомендую «папировку» — сочную, с кислинкой, мягкую.
Рецепт штруделя с яблоками: ингредиенты
- 200 (двести) гр — сметаны
- 350 (триста пятьдесят) гр — муки
- 200 (двести) гр — сливочного масла
- 1 (одна) ч. ложка — разрыхлителя
- 2 (две) ч. ложки — ванильного сахара
Для начинки
- 2 (две) ст. ложки — лимонного сока
- 5 (пять) шт- яблок
- 150 (сто пятьдесят) гр — сахара
- 1 (одна) ст. ложка — корицы
- 1 (одна) ст. ложка — лимонной цедры
Рецепт приготовления:
- Взбейте сливочное масло, сметану и ванильный сахар. В другую посуду просейте муку и смешайте ее с разрыхлителем. Соедините обе смеси в одной глубокой посуде. Замесите тесто. По консистенции тесто должно быть мягким, и не липнуть к рукам. Заверните его в пищевую пленку и поместите в холодильник на полчаса
- Почистите яблоки, удалите сердцевину и натрите на терке. Добавьте лимонный сок, цедру, корицу. Всё перемешайте
- Холодное тесто разделите на две части. Одну половину раскатайте в прямоугольник размером примерно 15 х 30 см и толщиной 6 мм. Выложите начинку на середину прямоугольника. Заверните его края сначала с одной, потом с другой стороны по направлению к центру так, чтобы получился рулет. Из другой половины теста скатайте еще один рулет. На каждом сделайте надрезы на расстоянии 5 см друг от друга. Выложите их на смазанный маслом противень и выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке в течение 25 минут
- Можете добавить в начинку орехи, изюм, курагу и другие сухофрукты. А сверху можно посыпать сахарной пудрой. Подавать со взбитыми сливками и имбирным чаем. Рецепт штруделя с яблоками — изумительный и совсем не сложный. На здоровье!
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