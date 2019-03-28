Медово-ореховые кексы к чаю. Даже ребенок справится

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Ингредиенты: Мука — 200 гр.;

Яйца — 2 шт.;

Жидкий мед — 8 ст.л.;

Молоко — 150 мл.;

Измельченные грецкие орехи — 100 гр.;

Сода — 0,5 ч.л.

Сахар — 2-3 ч.л.;

Ванильный сахар — 1 ч.л.; Приготовление: Все ингредиенты должны быть обязательно комнатной температуры! Смешиваем молоко, яйца и жидкий мед. Отдельно смешиваем все сухие ингредиенты, кроме орехов. Добавляем в сухую смесь яйца, молоко и мед, тщательно перемешиваем. Должно получиться тесто, как на оладьи. Добавляем в тесто ореховую крошку. Смазываем формочки маслом и заполняем на 2\3 тестом. Выпекаем при 180 С в течение 25-30 минут. Проверяем готовность шпажкой. Приятного аппетита!

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