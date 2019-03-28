Медово-ореховые кексы к чаю. Даже ребенок справится

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Ингредиенты:
Мука — 200 гр.;
Яйца — 2 шт.;
Жидкий мед — 8 ст.л.;
Молоко — 150 мл.;
Измельченные грецкие орехи — 100 гр.;
Сода — 0,5 ч.л.
Сахар — 2-3 ч.л.;
Ванильный сахар — 1 ч.л.;
Приготовление:
Все ингредиенты должны быть обязательно комнатной температуры!
Смешиваем молоко, яйца и жидкий мед.
Отдельно смешиваем все сухие ингредиенты, кроме орехов.
Добавляем в сухую смесь яйца, молоко и мед, тщательно перемешиваем.
Должно получиться тесто, как на оладьи.
Добавляем в тесто ореховую крошку.
Смазываем формочки маслом и заполняем на 2\3 тестом.
Выпекаем при 180 С в течение 25-30 минут.
Проверяем готовность шпажкой.
Приятного аппетита!
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