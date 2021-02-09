Десерт из детства – шоколадная колбаса. Мой рецепт: вкусная, нежирная и недорогая, потому что масла мало

Во многих современных рецептах шоколадной колбасы, присутствует много сливочного масла и поэтому десерт получается очень жирным и вредным для фигуры. Но я использую рецепт, где нет огромного количества масла и поэтому колбаса получается не такой жирной.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

печенье, 1 кг;

масло сливочное, 250 г;

какао, 130 г;

сахар, 100 г;

молоко, 200 г.

Процесс приготовления

Печенье измельчаем в крошку любым удобным для вас способом.

В емкости смешиваем масло, сахар и какао, топим до однородности на небольшом огне.

Вливаем молоко, перемешиваем до однородности, но до кипения не доводим. Снимаем с плиты.

Всыпаем крошку в массу и вымешиваем. Я это делаю руками (конечно, когда масса остынет до теплого состояния).

Из такого количества массы, я формирую 4 колбаски.

Оборачиваю каждую пищевой пленкой и отправляю на несколько часов в морозильную камеру.

Снимаю пленку и обсыпаю сахарной пудрой. Можно еще оставить на столе на 30 минут и прокатать по кокосовой стружке, тогда получается еще вкуснее или обкатать в цедре.