Скатерть-Самобранка

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Десерт из детства – шоколадная колбаса. Мой рецепт: вкусная, нежирная и недорогая, потому что масла мало

Во многих современных рецептах шоколадной колбасы, присутствует много сливочного масла и поэтому десерт получается очень жирным и вредным для фигуры. Но я использую рецепт, где нет огромного количества масла и поэтому колбаса получается не такой жирной.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • печенье, 1 кг;
  • масло сливочное, 250 г;
  • какао, 130 г;
  • сахар, 100 г;
  • молоко, 200 г.

Процесс приготовления

Печенье измельчаем в крошку любым удобным для вас способом.

В емкости смешиваем масло, сахар и какао, топим до однородности на небольшом огне.

Вливаем молоко, перемешиваем до однородности, но до кипения не доводим. Снимаем с плиты.

Всыпаем крошку в массу и вымешиваем. Я это делаю руками (конечно, когда масса остынет до теплого состояния).

Из такого количества массы, я формирую 4 колбаски.

Оборачиваю каждую пищевой пленкой и отправляю на несколько часов в морозильную камеру.

Снимаю пленку и обсыпаю сахарной пудрой. Можно еще оставить на столе на 30 минут и прокатать по кокосовой стружке, тогда получается еще вкуснее или обкатать в цедре.

Десерт из детства – шоколадная колбаса. Мой рецепт: вкусная, нежирная и недорогая, потому что масла мало

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