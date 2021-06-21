Обычный кабачок с фаршем. Улетный рецепт захотят повторить все: проще и вкуснее не бывает.

Блюдо готовится очень просто. Вы буквально влюбитесь в него. Это сытно и вкусно!

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

кабачки — 350-400 г,

куриный фарш 500-550 г (можно взять другой фарш),

соль, перец — по вкусу,

лук — 1 шт.,

чеснок — 3 зубчика,

манная крупа — 3 столовые ложки,

яйцо 1 шт.,

пучок зелени

на соус:

лук 1 шт.,

морковь — 1 шт.,

томатный соус — 1,5-2 столовые ложки,

сметана 2 столовые ложки,

сок кабачков 3-4 столовые ложки,

вода 4-5 столовые ложки.

Технология приготовления:

Готовим фарш. Нарезаем куриное филе на небольшие кусочки. Отправляем в чашу блендера. Туда же кладем чеснок, лук (нарезанный на 4 дольки), солим, перчим. Вбиваем яйцо. Накрываем чашу крышкой и на максимальных оборотах перемалываем фарш. Можно все это проделать на мясорубке.

Кабачки натираем на крупной терке. Тщательно отжимаем сок из кабачков (сок не выливаем, а отставляем). Отправляем кабачки к фаршу.

В миску с кабачками и фаршем вводим манную крупу.

Измельчаем укроп (петрушку), добавляем к смеси. Тщательно все перемешиваем. Фарш отставляем на 30 минут, чтобы манка набухла.

Луковицу нарезаем на маленькие кубики, морковь натираем на мелкой терке.

Лук обжариваем на смазанной растительным маслом сковороде до полупрозрачного состояния, добавляем морковь и тушим в течение 3-4 мин.

Лук и морковь отправляем остывать в глубокую тарелку.

На сковороду наливаем подсолнечное масло. Нагреваем его. Мокрыми руками формуем котлеты и отправляем в сковороду. С каждой стороны котлеты жарим по 3-4 минуты.

Котлеты выкладываем на тарелку.

В остывшие лук и морковь вводим томатный соус (кетчуп), сметану. Ложкой старательно перемешиваем. Вливаем в тарелку больше половины сока кабачков. Перемешиваем.

Берем любую жаростойкую форму (противень), дно промазываем соусом (2-3 стол. ложки). Плотно выкладываем на противень котлеты, сверху промазываем их соусом. Сверху выкладываем еще один слой котлет. Выливаем на них весь оставшийся соус. Чтобы морковь на дне не пригорела, добавим 4-5 стол. Ложки воды.

Накрываем противень пищевой фольгой. Со всех сторон подгибаем. Отправляем форму в разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут.

Аккуратно снимаем фольгу с формы.

Вот такая вкуснятинка получилась..