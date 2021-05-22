Салат из куриных сердечек. Блюдо из недорогих продуктов которым восхищаются все гости

Салат из куриных сердечек не только вкусный, но и полезный. Этот салат понравится всем, Ваши гости обязательно попросят поделиться рецептом.

Салат из куриных сердечек: ингредиенты

Яйца — 3 шт. (три штуки) Куриные сердечки — 400 гр. (четыреста грамм) Лук — 1 шт. (одна штука) Сыр — 150 гр. (сто пятьжесят грамм) Уксус — 50 мл. (пятьдесят миллилитров) Сахар — 1 ч. л (одна чайная ложка) Майонез Соль, перец, зелень — по вкусу

Рецепт приготовления:

Лук очистите и мелко нарежьте. Соль, сахар и уксус, перемешайте и соедините с луком. Всё перемешайте и поставьте мариноваться.

Сварите в подсоленной воде со специями куриные сердечки до готовности, дайте остыть.

Яйца отварите и нарежьте крупными кубами.

Сыр также нарежьте кубиками.

Соедините все ингредиенты и приправьте майонезом. При необходимости добавьте соль и перец.

Укроп и петрушку измельчите и прысыпьте ей салат, добавьте паприку.

Салат из куриных сердечек готов к подаче.

Приятного аппетита!