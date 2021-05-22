Салат из куриных сердечек. Блюдо из недорогих продуктов которым восхищаются все гости

Салат из куриных сердечек не только вкусный, но и полезный. Этот салат понравится всем, Ваши гости обязательно попросят поделиться рецептом.
Салат из куриных сердечек: ингредиенты
- Яйца — 3 шт. (три штуки)
- Куриные сердечки — 400 гр. (четыреста грамм)
- Лук — 1 шт. (одна штука)
- Сыр — 150 гр. (сто пятьжесят грамм)
- Уксус — 50 мл. (пятьдесят миллилитров)
- Сахар — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Майонез
- Соль, перец, зелень — по вкусу
Рецепт приготовления:
- Лук очистите и мелко нарежьте. Соль, сахар и уксус, перемешайте и соедините с луком. Всё перемешайте и поставьте мариноваться.
- Сварите в подсоленной воде со специями куриные сердечки до готовности, дайте остыть.
- Яйца отварите и нарежьте крупными кубами.
- Сыр также нарежьте кубиками.
- Соедините все ингредиенты и приправьте майонезом. При необходимости добавьте соль и перец.
- Укроп и петрушку измельчите и прысыпьте ей салат, добавьте паприку.
Салат из куриных сердечек готов к подаче.
Приятного аппетита!
Свежие комментарии