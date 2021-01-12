Мягкие, воздушные, ароматные! Сметанники для любителей ватрушек

Такая выпечка точно придется вам по вкусу: мягкая, воздушная, ароматная, с начинкой из сметаны со сливочным маслом. По желанию, добавляйте разные наполнители, тогда каждый раз у вас будут ватрушки с разными вкусами. Такое тесто очень долго остается свежим, не крошится.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

молоко, 250 мл;

яйца, 3 шт;

мука, 650 – 700 г;

дрожжи сухие, 10 г;

сахар, 130 г;

масло сливочное, 130 г;

соль щепотка;

мед, 2 ст.л;

сметана, 4 – 5 ст.л;

крахмал, 1 – 2 ст.л

Процесс приготовления

Все продукты для готовки, должны быть комнатной температуры, а молоко – теплое.

Дрожжи можно брать живые или сухие.

Смешиваем дрожжи с мукой.

Молоко смешиваем с растопленным сливочным маслом или маргарином, добавляем сахар и яйца, перемешиваем.

Муку вводим частями и хорошо вымешиваем мягкое тесто около 10 минут.

Совет: не забивайте тесто мукой, оно должно быть мягким и не липким.

Накрываем тесто, оставляем в теплом месте или в теплой духовке на 40 – 60 минут.

Для начинки смешиваем сметану с крахмалом и размягченным сливочным маслом.

Совет: в начинку можно добавить сахар.

Руки смазываем растительным маслом и формируем небольшие булочки, предварительно обмяв тесто.

У вас должно получиться около 26 булочек, но вы делайте как вам нравиться – больше булочки или меньше.

Противень застилаем пергаментом и выкладываем колобки с расстоянием между друг другом. Накрываем и оставляем, чтобы булочки подошли.

Дном бокала делаем в середине углубление и вкладываем по чайной ложке начинки.

Оставляем на 10 минут и потом ставим в духовку.

Печем 15 – 20 минут при 180 градусах.

Мед смешиваем с небольшим количеством воды и горячие булочки смазываем этим медовым соусом. Можно смазать сахаром с водой.