Мягкие, воздушные, ароматные! Сметанники для любителей ватрушек

Такая выпечка точно придется вам по вкусу: мягкая, воздушная, ароматная, с начинкой из сметаны со сливочным маслом. По желанию, добавляйте разные наполнители, тогда каждый раз у вас будут ватрушки с разными вкусами. Такое тесто очень долго остается свежим, не крошится.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- молоко, 250 мл;
- яйца, 3 шт;
- мука, 650 – 700 г;
- дрожжи сухие, 10 г;
- сахар, 130 г;
- масло сливочное, 130 г;
- соль щепотка;
- мед, 2 ст.л;
- сметана, 4 – 5 ст.л;
- крахмал, 1 – 2 ст.л
Процесс приготовления
Все продукты для готовки, должны быть комнатной температуры, а молоко – теплое.
Дрожжи можно брать живые или сухие.
Смешиваем дрожжи с мукой.
Молоко смешиваем с растопленным сливочным маслом или маргарином, добавляем сахар и яйца, перемешиваем.
Муку вводим частями и хорошо вымешиваем мягкое тесто около 10 минут.
Совет: не забивайте тесто мукой, оно должно быть мягким и не липким.
Накрываем тесто, оставляем в теплом месте или в теплой духовке на 40 – 60 минут.
Для начинки смешиваем сметану с крахмалом и размягченным сливочным маслом.
Совет: в начинку можно добавить сахар.
Руки смазываем растительным маслом и формируем небольшие булочки, предварительно обмяв тесто.
У вас должно получиться около 26 булочек, но вы делайте как вам нравиться – больше булочки или меньше.
Противень застилаем пергаментом и выкладываем колобки с расстоянием между друг другом. Накрываем и оставляем, чтобы булочки подошли.
Дном бокала делаем в середине углубление и вкладываем по чайной ложке начинки.
Оставляем на 10 минут и потом ставим в духовку.
Печем 15 – 20 минут при 180 градусах.
Мед смешиваем с небольшим количеством воды и горячие булочки смазываем этим медовым соусом. Можно смазать сахаром с водой.
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