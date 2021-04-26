Салат Швейцарский. Уйдёт с праздничного стола первым

Салат Швейцарский достаточно сытный вкусный. В сочетании с сладко-острым соусом этот салат становится ещё ароматнее и обязательно понравится всем.
Салат Швейцарский: ингредиенты
- Копчёная колбаса — 150 г. (сто пятьдесят грамм)
- Вареная колбаса — 200 г. (двести грамм)
- Мясо копчёное — 250 г. (двести пятьдесят грамм)
- Маринованные огурцы — 150 г. 9сто пятьдесят грамм)
- Свежий огурец — 1 шт. (одна штука)
- Груша — 1 шт. (одна штука)
- Сметана — 3 ст. л (три столовые ложки)
- Мёд — 0,5 ч. л (половина чайной ложки)
- Горчица — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Соль, перец — по вкусу
Пошаговое приготовление:
- Копчёное мясо можете взять на свой вкус — курятину либо свинину.
- Нарежьте колбасу и мясо соломкой.
- Оба вида огурцов также нарежьте соломкой.
- Грушу нарежьте мелкими кусочками.
- Все продукты смешайте.
- Приготовьте соус — соедините мёд, сметану и горчицу, заправьте салат и перемешайте.
- Салат попробуйте на вкус, при необходимости посолите и поперчите.
- Салат не надо настаивать, но можно остудить, чтобы салат стал вкуснее.
Салат Швейцарский понравится Вашей семье и друзьям.
Надеемся Вам понравится!
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