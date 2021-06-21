Скатерть-Самобранка

5 382 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Наблюдатель
    А прямоугольный кусок, видимо, выкидывается... На самом деле, мудрить так не надо. Просто сразу положить треугольный ...Турецкий повар по...
  • Ирина Солодилина
    СпасибоТворожная запекан...
  • Светлана М
    ---------------------!!!!!!!!!!!!!!Живое клубничное ...

Заливной пирог с луком и яйцами. Нежная закуска вместо пирожков

Заливной пирог с луком и яйцами готовится очень быстро. Такое блюдо отлично подойдёт для поездок на дачу или просто на завтрак в кругу семьи.

Заливной пирог с луком и яйцами: ингредиенты

Заливной пирог с луком и яйцами

Начинка:

  1. Яйца — 4 шт. (четыре штуки)
  2. Растопленное сливочное масло — 20 гр. (двадцать грамм)
  3. Зелёный лук  — 200 гр. (двести грамм)
  4. Соль, перец — по вкусу

Тесто:

  1. Яйца — 2 шт. и один белок — (две штуки и один белок)
  2. Сахар — 1 ст. л (одна столовая ложка)
  3. Сметана — 350 гр. (триста пятьдесят грамм)
  4. Мука — 200-250 гр. (от двухсот до двухсот пятидесяти грамм)
  5. Растительное масло — 3 ст. л (три столовые ложки)
  6. Разрыхлитель — 10 гр. (десять грамм)
  7. Желток — 1шт. (одна штука)
  8. Молоко — 1 ст. л (одна столовая ложка)
  9. Кунжут — 1 ст. л (одна столовая ложка)

Способ приготовления:

Заливной пирог с луком и яйцами. Нежная закуска вместо пирожков 3

  • Нарежьте лук, добавьте яйца, соль, сахар и сметану.
  • Приготовьте начинку: лук  нарежьте, добавьте яйцо, кусочек растопленного сливочного масла, соль и перец по вкусу. Если начинка будет слегка пересоленой, тогда вкус у пирога будет более сбалансированным.
  • Тесто: отправьте яйца в миску, добавьте соль, сахар и сметану. Затем всыпьте смешанную с разрыхлителем муку и замесите тесто, оно должно быть по консистенции как густая сметана. В конце добавьте 3 столовые ложки растительного масла.
  • Смажьте форму маслом и добавьте немного манки.
  • Половину теста вылейте на дно, выложите начинку, затем выложите оставшуюся часть теста.
  • Смажьте сверху яйцом с молоком, для красоты присыпьте кунжутом.
  • В заранее разогретой до 190 градусов духовке выпекайте пирог 30-35 минут.
  • Готовый пирог смажьте сливочным маслом.

Заливной пирог с луком и яйцами имеет отменный вкус.

Заливной пирог с луком и яйцами. Нежная закуска вместо пирожков 4

Готовьте на здоровье!

Ссылка на первоисточник
ГАРНИРЫ
Обсудить

Картина дня

наверх