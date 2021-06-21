Заливной пирог с луком и яйцами. Нежная закуска вместо пирожков

Заливной пирог с луком и яйцами готовится очень быстро. Такое блюдо отлично подойдёт для поездок на дачу или просто на завтрак в кругу семьи.
Заливной пирог с луком и яйцами: ингредиенты
Начинка:
- Яйца — 4 шт. (четыре штуки)
- Растопленное сливочное масло — 20 гр. (двадцать грамм)
- Зелёный лук — 200 гр. (двести грамм)
- Соль, перец — по вкусу
Тесто:
- Яйца — 2 шт. и один белок — (две штуки и один белок)
- Сахар — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Сметана — 350 гр. (триста пятьдесят грамм)
- Мука — 200-250 гр. (от двухсот до двухсот пятидесяти грамм)
- Растительное масло — 3 ст. л (три столовые ложки)
- Разрыхлитель — 10 гр. (десять грамм)
- Желток — 1шт. (одна штука)
- Молоко — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Кунжут — 1 ст. л (одна столовая ложка)
Способ приготовления:
- Нарежьте лук, добавьте яйца, соль, сахар и сметану.
- Приготовьте начинку: лук нарежьте, добавьте яйцо, кусочек растопленного сливочного масла, соль и перец по вкусу. Если начинка будет слегка пересоленой, тогда вкус у пирога будет более сбалансированным.
- Тесто: отправьте яйца в миску, добавьте соль, сахар и сметану. Затем всыпьте смешанную с разрыхлителем муку и замесите тесто, оно должно быть по консистенции как густая сметана. В конце добавьте 3 столовые ложки растительного масла.
- Смажьте форму маслом и добавьте немного манки.
- Половину теста вылейте на дно, выложите начинку, затем выложите оставшуюся часть теста.
- Смажьте сверху яйцом с молоком, для красоты присыпьте кунжутом.
- В заранее разогретой до 190 градусов духовке выпекайте пирог 30-35 минут.
- Готовый пирог смажьте сливочным маслом.
Заливной пирог с луком и яйцами имеет отменный вкус.
Готовьте на здоровье!
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