Творожные рогалики с начинкой. В холодильнике всегда найдётся творог из которого можно приготовить такую вкуснятину

Творожные рогалики с начинкой словно из детства! Этот рецепт невероятно прост, он подойдет даже для начинающих хозяюшек! Такие рогалики всегда получаются идеальными, поэтому за качество отвечаю!

Творожные рогалики с начинкой: ингредиенты

250 (двести пятьдесят) гр — творога 180 (сто восемьдесят) гр — масла сливочного щепотка соли половина чайной ложки — соды 250 (двести пятьдесят) гр — муки 150 (сто пятьдесят) гр — сахара

Рецепт приготовления: