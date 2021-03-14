Скатерть-Самобранка

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Творожные рогалики с начинкой. В холодильнике всегда найдётся творог из которого можно приготовить такую вкуснятину

Творожные рогалики с начинкой словно из детства! Этот рецепт невероятно прост, он подойдет даже для начинающих хозяюшек! Такие рогалики всегда получаются идеальными, поэтому за качество отвечаю!

Творожные рогалики с начинкой

Творожные рогалики с начинкой: ингредиенты

  1. 250 (двести пятьдесят) гр — творога
  2. 180 (сто восемьдесят) гр — масла сливочного
  3. щепотка соли
  4. половина чайной ложки — соды
  5. 250 (двести пятьдесят) гр — муки
  6. 150 (сто пятьдесят) гр — сахара

Рецепт приготовления:

  • Лучше всего берите сухой творог, если у вас очень влажный, дайте ему стечь и хорошо отожмите его
  • Можно предварительно заморозить, потом разморозить и отжать в марле от сыворотки. Очень хороший метод, кстати
  • Смешайте творог с маслом, солью и содой, вымесите до однородного состояния
  • Просейте муку и частями всыпьте в массу, вымесите мягкое тесто
  • Совет: частями муку следует всыпать для того, чтобы не пересыпать и не забить тесто, иначе оно опадет при выпечке! Запомните!
  • Уложите тесто в пакет и поместите его в холодильник на полчаса
  • Разделите тесто на три части и каждую раскатайте в круг, с толщиной до 3 мм. Обсыпаем тесто сахаром, нарежьте на треугольники-сегменты
  • Каждый треугольник сверните рулетиком и выложите печенье на противень, застеленный пергаментом.
    Можно еще сверху обсыпать сахаром или просто обмакнуть одной стороной в сахар. Выпекайте при 180 градусах около получаса, до румяного цвета. Творожные рогалики с начинкой, по желанию, можете начинить сухофруктами, орешками. Готовьте на здоровье!

Творожные рогалики с начинкой

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