Творожные рогалики с начинкой. В холодильнике всегда найдётся творог из которого можно приготовить такую вкуснятину

Творожные рогалики с начинкой словно из детства! Этот рецепт невероятно прост, он подойдет даже для начинающих хозяюшек! Такие рогалики всегда получаются идеальными, поэтому за качество отвечаю!
Творожные рогалики с начинкой: ингредиенты
- 250 (двести пятьдесят) гр — творога
- 180 (сто восемьдесят) гр — масла сливочного
- щепотка соли
- половина чайной ложки — соды
- 250 (двести пятьдесят) гр — муки
- 150 (сто пятьдесят) гр — сахара
Рецепт приготовления:
- Лучше всего берите сухой творог, если у вас очень влажный, дайте ему стечь и хорошо отожмите его
- Можно предварительно заморозить, потом разморозить и отжать в марле от сыворотки. Очень хороший метод, кстати
- Смешайте творог с маслом, солью и содой, вымесите до однородного состояния
- Просейте муку и частями всыпьте в массу, вымесите мягкое тесто
- Совет: частями муку следует всыпать для того, чтобы не пересыпать и не забить тесто, иначе оно опадет при выпечке! Запомните!
- Уложите тесто в пакет и поместите его в холодильник на полчаса
- Разделите тесто на три части и каждую раскатайте в круг, с толщиной до 3 мм. Обсыпаем тесто сахаром, нарежьте на треугольники-сегменты
- Каждый треугольник сверните рулетиком и выложите печенье на противень, застеленный пергаментом. Можно еще сверху обсыпать сахаром или просто обмакнуть одной стороной в сахар. Выпекайте при 180 градусах около получаса, до румяного цвета. Творожные рогалики с начинкой, по желанию, можете начинить сухофруктами, орешками. Готовьте на здоровье!
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