Скатерть-Самобранка

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Думаете это чебуреки? Ошибаетесь. Это блюдо намного вкуснее и сочнее, только попробуйте


Думаете это чебуреки? Ошибаетесь. Это блюдо намного вкуснее и сочнее, только попробуйте

Предлагаем вам рецепт блюда, которое сложно назвать чебуреком, но тем не менее, по виду и по вкусовым качествам эти пирожки с мясом ничем не уступят настоящим классическим татарским или узбекским чебурекам… Назовем их сырными чебуреками!

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Для приготовления потребуется:

300-400  мяса (можно готовый фарш),

луковица,

зелень укропа,

200 г домашнего творога,

полстакана кефира,

яйцо,

1 ч.л. пищевой соды,

400-500 г муки,

соль и молотый перец,

масло для жарки.

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Приготовление:

Творог, кефир и яйцо перемешать, посолить и добавить 400 г муки смешанной с пищевой содой.

Замесить тесто «как на вареники», при необходимости подсыпать мукой.

Готовое тесто должно не липнуть к рукам.

Мясо смолоть в фарш, добавить мелко нарезанную зелень и специи по вкусу.

Из теста приготовить вареники, на каждую выложить 1-2 ст.л. фарша. Крепко защепнуть край, остатки теста обрезать ножом.

Жарить в большом количестве масла до румяного цвета с обеих сторон.

Выкладывать готовые чебуреки на тарелку, застеленную бумажными салфетками, чтобы промокнуть излишки масла.

Приятного аппетита!

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