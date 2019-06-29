Думаете это чебуреки? Ошибаетесь. Это блюдо намного вкуснее и сочнее, только попробуйте

Предлагаем вам рецепт блюда, которое сложно назвать чебуреком, но тем не менее, по виду и по вкусовым качествам эти пирожки с мясом ничем не уступят настоящим классическим татарским или узбекским чебурекам… Назовем их сырными чебуреками!
Для приготовления потребуется:
300-400 мяса (можно готовый фарш),
луковица,
зелень укропа,
200 г домашнего творога,
полстакана кефира,
яйцо,
1 ч.л. пищевой соды,
400-500 г муки,
соль и молотый перец,
масло для жарки.
Приготовление:
Творог, кефир и яйцо перемешать, посолить и добавить 400 г муки смешанной с пищевой содой.
Замесить тесто «как на вареники», при необходимости подсыпать мукой.
Готовое тесто должно не липнуть к рукам.
Мясо смолоть в фарш, добавить мелко нарезанную зелень и специи по вкусу.
Из теста приготовить вареники, на каждую выложить 1-2 ст.л. фарша. Крепко защепнуть край, остатки теста обрезать ножом.
Жарить в большом количестве масла до румяного цвета с обеих сторон.
Выкладывать готовые чебуреки на тарелку, застеленную бумажными салфетками, чтобы промокнуть излишки масла.
Приятного аппетита!
Подпишитесь на наш сайт, чтобы не пропустить самое интересное!
Свежие комментарии