Картофельные котлеты с соусом — бюджетное и вкусное блюдо на ужин

Ингредиенты:

картофель — 4 шт,

сливочное масло — 1 ч л,

соль по вкусу,

мука для панировки,

масло для жарки.

Для соуса:

молоко — 250 мл,

вареные яйца — 2-3 штуки,

масло сливочное — 1 ч л,

мука — 1 ст л,

соль,

перец черный молотый (по желанию),

зелень.

Приготовление:

Очищенный картофель варим до готовности в подсоленной воде, затем сливаем воду и добавляем масло.

Разминаем в пюре и формируем котлетки, обваливаем в муке.

Обжариваем котлетки с обеих сторон до золотистой корочки на среднем огне.

Для соуса масло растираем с мукой и постепенно разбавляем молоком, помешивая.

Солим и варим до загустения. Затем снимаем соня и добавляем рубленные яйца.

Добавляем рубленную зелень и черный перец. Перемешиваем и подаем с котлетами.

Приятного аппетита!