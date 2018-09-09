Картофельные котлеты с соусом — бюджетное и вкусное блюдо на ужин

Разлетаются как пирожки!
картофель — 4 шт,
сливочное масло — 1 ч л,
соль по вкусу,
мука для панировки,
масло для жарки.
Для соуса:
молоко — 250 мл,
вареные яйца — 2-3 штуки,
масло сливочное — 1 ч л,
мука — 1 ст л,
соль,
перец черный молотый (по желанию),
зелень.
Приготовление:
Очищенный картофель варим до готовности в подсоленной воде, затем сливаем воду и добавляем масло.
Разминаем в пюре и формируем котлетки, обваливаем в муке.
Обжариваем котлетки с обеих сторон до золотистой корочки на среднем огне.
Для соуса масло растираем с мукой и постепенно разбавляем молоком, помешивая.
Солим и варим до загустения. Затем снимаем соня и добавляем рубленные яйца.
Добавляем рубленную зелень и черный перец. Перемешиваем и подаем с котлетами.
Приятного аппетита!
Подпишитесь на наш сайт, чтобы не пропустить самое интересное!
Свежие комментарии