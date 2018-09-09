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Картофельные котлеты с соусом — бюджетное и вкусное блюдо на ужин

Разлетаются как пирожки!

Картофельные котлеты с соусом — бюджетное и вкусное блюдо на ужин
 
Ингредиенты:

картофель — 4 шт,
сливочное масло — 1 ч л,
соль по вкусу,
мука для панировки,
масло для жарки.

Для соуса:
молоко — 250 мл,
вареные яйца — 2-3 штуки,
масло сливочное — 1 ч л,
мука — 1 ст л,
соль,
перец черный молотый (по желанию),
зелень.

Приготовление:

Очищенный картофель варим до готовности в подсоленной воде, затем сливаем воду и добавляем масло.

Разминаем в пюре и формируем котлетки, обваливаем в муке.

Обжариваем котлетки с обеих сторон до золотистой корочки на среднем огне.

Для соуса масло растираем с мукой и постепенно разбавляем молоком, помешивая.

Солим и варим до загустения. Затем снимаем соня и добавляем рубленные яйца.

Добавляем рубленную зелень и черный перец. Перемешиваем и подаем с котлетами.

Приятного аппетита!

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