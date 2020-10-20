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Бланманже: нежный и вкусный десерт с шоколадной ноткой

Бланманже – невероятно вкусный и нежный десерт.

Бланманже: ингредиенты

Бланманже

  1. 100 (сто) гр – сахара
  2. 500 (пятьсот) гр -сметаны
  3. 20 (двадцать) гр – желатина
  4. 50 (пятьдесят) гр – горького шоколада

Бланманже: рецепт

Бланманже

  • Замочите желатин в небольшом количестве воды. Минут на тридцать
  • Сметана должна быть комнатной температуры. Смешайте ее с сахаром
  • Желатин доведите до кипения на водяной бане. Но не до кипения
  • Введите в сметану потихоньку
  • Шоколад растопите на водяной бане. Он должен стать жидким
  • Перемешайте шоколад со сметаной и вылейте в форму
  • Отправьте в холодильник часа на 4. Лучше на ночь

Бланманже:готов!

Бланманже

Такой десерт оценят даже гурманы. Самые заядлые любители сладенького. Кстати, такой десерт хорош и для небольшого торжества. Семейного чаепития. Обязательно приготовьте. Ну а детки будут в полном восторге.

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