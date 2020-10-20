Бланманже: нежный и вкусный десерт с шоколадной ноткой

Бланманже – невероятно вкусный и нежный десерт.

Бланманже: ингредиенты

100 (сто) гр – сахара 500 (пятьсот) гр -сметаны 20 (двадцать) гр – желатина 50 (пятьдесят) гр – горького шоколада

Бланманже: рецепт

Замочите желатин в небольшом количестве воды. Минут на тридцать

Сметана должна быть комнатной температуры. Смешайте ее с сахаром

Желатин доведите до кипения на водяной бане. Но не до кипения

Введите в сметану потихоньку

Шоколад растопите на водяной бане. Он должен стать жидким

Перемешайте шоколад со сметаной и вылейте в форму

Отправьте в холодильник часа на 4. Лучше на ночь

Бланманже:готов!

Такой десерт оценят даже гурманы. Самые заядлые любители сладенького. Кстати, такой десерт хорош и для небольшого торжества. Семейного чаепития. Обязательно приготовьте. Ну а детки будут в полном восторге.