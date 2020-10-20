Бланманже: нежный и вкусный десерт с шоколадной ноткой

Бланманже – невероятно вкусный и нежный десерт.
Бланманже: ингредиенты
- 100 (сто) гр – сахара
- 500 (пятьсот) гр -сметаны
- 20 (двадцать) гр – желатина
- 50 (пятьдесят) гр – горького шоколада
Бланманже: рецепт
- Замочите желатин в небольшом количестве воды. Минут на тридцать
- Сметана должна быть комнатной температуры. Смешайте ее с сахаром
- Желатин доведите до кипения на водяной бане. Но не до кипения
- Введите в сметану потихоньку
- Шоколад растопите на водяной бане. Он должен стать жидким
- Перемешайте шоколад со сметаной и вылейте в форму
- Отправьте в холодильник часа на 4. Лучше на ночь
Бланманже:готов!
Такой десерт оценят даже гурманы. Самые заядлые любители сладенького. Кстати, такой десерт хорош и для небольшого торжества. Семейного чаепития. Обязательно приготовьте. Ну а детки будут в полном восторге.
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