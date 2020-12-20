Вкусная и нежная рубленая колбаса в домашних условиях. Прекрасная замена покупным колбасам

Если вы не любите домашнюю колбасу с салом, этот рецепт для вас: колбаса сама по себе будет очень нежной и сочной, совсем не сухой, с яркими пряными нотками и домашним ароматом. Эта закуска – прекрасная замена покупным колбасам.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

куриные бедра без косточек, 2 кг;

говядина, 1.5 кг;

бульон, 350 мл;

соль, 75 г;

мед, 1 ст.дл;

паприка, 2 ст.л;

перец крупного помола черный, чеснок сухой, укроп сухой, базилик сухой по 1 ст.л;

перец горошком, оболочка для колбас (можно около 60 мм толщиной).

Процесс приготовления

Кости очищаем от мяса и варим их в бульоне с перцем горошком, солью по вкусу, лавровым листом. Когда будет готов, процеживаем, остужаем и ставим в холодильник для охлаждения.

Берем по части куриного мяса и говядины, пропускаем через мясорубку.

Остальное мясо (куриное и говядину) мелко режем острым ножом – рубим.

Смешиваем фарш и рубленное мясо, солим по вкусу, перчим, добавляем все перечисленные специи и мед, очень хорошо вымешиваем массу, отбиваем. В процессе вливаем холодный бульон.

Наполняем оболочки для колбасы массой и подвешиваем их на 2 часа вертикально.

Доводим до кипения воду, кладем колбасу и варим ее при температуре около 80 – 85 градусов примерно 1.

5 – 2 часа.

Сваренную колбасу остужаем проточной холодной водой, потом подвешиваем в помещении (прохладном) и оставляем на 12 часов.

Заворачиваем колбасу в пергамент и отправляем в холодильник на 1 – 2 часа и можно подавать к столу.

Храним колбасу в холодильнике.