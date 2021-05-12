Пирог Абрикосовое чудо без глютена. Отличное лакомство для любителей здорового питания

Пирог Абрикосовое чудо без глютена — очень полезный и вкусный десерт для тех людей, кто столкнулся с аллергией. Такой необычный пирог обязательно им понравится.
Пирог Абрикосовое чудо без глютена: ингредиенты
- Миндальная мука — 125 гр. (сто двадцать грамм)
- Гречневая мука — 50 гр. (пятьдесят грамм)
- Сахар — 100 гр. (сто грамм)
- Яйца — 3 шт. (три штуки)
- Абрикосы, сливы или другие фрукты — 4 шт. (четыре штуки)
- Сливочное масло — 200 гр. (двести грамм)
- Сахарная пудра для посыпки
Способ приготовления:
- Заранее достаньте масло. Размягчённое масло взбейте с сахаром до пышности. Продолжая взбивать, введите по одному яйцу.
- Всыпьте всю муку и замесите однородное тесто.
- Застелите круглую форму диаметром 22 см. пергаментом или смажьте растительным маслом.
- Фрукты очистите от кожи и разрежьте на половинки.
- Тесто выложите в форму, сверху выложите дольки фруктов и немного вдавите. Припудрите сахаром отправьте в духовку на 160 градусов на 60 минут.
Пирог Абрикосовое чудо без глютена готов к подаче.
Пеките на здоровье!
Свежие комментарии