Ароматные антрекоты из свинины, запеченные с луком

Ингредиенты:

3 куска свинины на косточке (антрекота);

1 крупная луковица;

2 ст. л. бальзамического уксуса;

соль — по вкусу;

специи для мяса;

растительное масло.

Приготовление:

Лук нарезаем крупными кольцами. Антрекоты натираем специями и солью.

Складываем мясо и лук в миску, добавляем бальзамический уксус, перемешиваем и маринуем мясо пару часов.

Обжариваем быстро антрекоты в разогретой сковороде на небольшом количестве растительного масла с обеих сторон до румяной корочки.

Выкладываем антрекоты в форму, сверху выкладываем лук, с которым мариновалось мясо, сверху кладем антрекоты.

Запекаем при 200 С в течение 20-30 минут до прозрачного сока.

Приятного аппетита!

Автор идеи — Наташа Имшенецкая