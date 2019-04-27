Ароматные антрекоты из свинины, запеченные с луком

Настоящий мужской ужин!
Ингредиенты:
3 куска свинины на косточке (антрекота);
1 крупная луковица;
2 ст. л. бальзамического уксуса;
соль — по вкусу;
специи для мяса;
растительное масло.
Приготовление:
Лук нарезаем крупными кольцами. Антрекоты натираем специями и солью.
Складываем мясо и лук в миску, добавляем бальзамический уксус, перемешиваем и маринуем мясо пару часов.
Обжариваем быстро антрекоты в разогретой сковороде на небольшом количестве растительного масла с обеих сторон до румяной корочки.
Выкладываем антрекоты в форму, сверху выкладываем лук, с которым мариновалось мясо, сверху кладем антрекоты.
Запекаем при 200 С в течение 20-30 минут до прозрачного сока.
Приятного аппетита!
Автор идеи — Наташа Имшенецкая
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