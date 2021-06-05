Творожный торт. 4 яйца, 120 г сахара, 200 г творога и немного ловкости рук

Творожный торт — самый нежный и вкусный, настоящий десерт для утреннего чая.
Творожный торт: ингредиенты
- Мука – 120 г. (сто двадцать грамм)
- Яйца – 4 шт. (четыре штуки)
- Сахар – 120 г. (сто двадцать грамм)
- Ванильный сахар – по вкусу
- Разрыхлитель – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
- Соль – щепотка
Для крема:
- Жирные сливки – 250 мл. (двести пятьдесят миллилитров)
- Творог – 200 г. (двести грамм)
- Сахарная пудра – 100-120 г. (от ста до ста двадцати грамм)
Для посыпки:
- Какао – 2 ст. л. (две столовых ложки)
Способ приготовления:
- Просеянную муку, ванильный сахар, разрыхлитель и щепотку соли соедините и перемешайте.
- Взбейте яйца с сахаром до стойкой и густой массы, после частями всыпьте сухую смесь и венчиком замешайте тесто.
- Застелите пергаментом форму и выложите тесто.
- Бисквит выпекайте около 30 минут при температуре 190 градусов.
- Остудите и разрежьте на 2 коржа.
- Перебейте блендером творог.
- Взбейте до пышной массы холодные сливки, после вводите пудру и взбивайте до стойкой массы.
- Обе массы соедините и взбейте в густой и пышный крем.
- Смазывая кремом коржи формируйте торт. Кремом смажьте верх торта и посыпьте через сито какао.
Творожный торт на скорую руку: Видео
Пеките на здоровье!
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