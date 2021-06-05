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Творожный торт. 4 яйца, 120 г сахара, 200 г творога и немного ловкости рук

Творожный торт — самый нежный и вкусный, настоящий десерт для утреннего чая.

Творожный торт: ингредиенты

Творожный торт

  1. Мука – 120 г. (сто двадцать грамм)
  2. Яйца – 4 шт. (четыре штуки)
  3. Сахар – 120 г. (сто двадцать грамм)
  4. Ванильный сахар – по вкусу
  5. Разрыхлитель – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
  6. Соль – щепотка

Для крема:

  1. Жирные сливки – 250 мл. (двести пятьдесят миллилитров)
  2. Творог – 200 г. (двести грамм)
  3. Сахарная пудра – 100-120 г. (от ста до ста двадцати грамм)

Для посыпки:

  1. Какао – 2 ст. л. (две столовых ложки)

Способ приготовления:

  • Просеянную муку, ванильный сахар, разрыхлитель и щепотку соли соедините и перемешайте.
  • Взбейте яйца с сахаром до стойкой и густой массы, после частями всыпьте сухую смесь и венчиком замешайте тесто.
  • Застелите пергаментом форму и выложите тесто.
  • Бисквит выпекайте около 30 минут при температуре 190 градусов.
  • Остудите и разрежьте на 2 коржа.
  • Перебейте блендером творог.
  • Взбейте до пышной массы холодные сливки, после вводите пудру и взбивайте до стойкой массы.
  • Обе массы соедините и взбейте в густой и пышный крем.
  • Смазывая кремом коржи формируйте торт. Кремом смажьте верх торта и посыпьте через сито какао.

Творожный торт. 4 яйца, 120 г сахара, 200 г творога и немного ловкости рук 2

Творожный торт на скорую руку: Видео

Пеките на здоровье!

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