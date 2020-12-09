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Торт Новогодний: оригинальный новогодний тортик с орехом и черносливом

Торт Новогодний – вполне оригинальный, и не сложный рецепт лакомства. Получается очень красивым и вкусным.

Торт Новогодний: ингредиенты

Торт Новогодний

  1. 230 (двести тридцать) гр – сахара
  2. 150 (сто пятьдесят) гр – муки
  3. 5 (пять) шт – яиц
  4. 30 (тридцать) гр – какао – порошка
  5. Соль по вкусу
  6. 1 (одна) ч. ложка – ванильного сахара
  7. 250 (двести пятьдесят) гр – вареного сгущенного молока
  8. 300 (триста) мл – сливок
  9. 200 (двести) гр – грецких орехов
  10. 150 (сто пятьдесят) гр – чернослива
  11. 30 (тридцать) мл – коньяка
  12. 100 (сто) гр – сливочного масла
  13. 200 (двести) гр – шоколада
  14. Мастика по вкусу

Торт Новогодний: рецепт

Торт Новогодний

  • Яйца взбейте при помощи миксера, немного посолив их
  • Добавьте сахар и продолжайте взбивать
  • В отдельной посуде просейте муку и какао
  • Добавьте частями муку с какао в яичную смесь
  • Перемешивайте при помощи лопатки
  • Тесто должно быть по консистенции как густая сметана
  • Выложите тесто в форму для выпечки. Дайте ему постоять минут двадцать. Потом отправьте в предварительно разогретую духовку до 170 градусов на сорок минут
  • Чернослив нарежьте кусочками. Залейте коньяком и дайте ему постоять

Торт Новогодний

  • Бисквит разделите на три коржа одинакового размера
  • Слейте воду с чернослива
  • Холодные сливки взбейте при помощи миксера до легкой пены
  • К сливкам добавьте сгущенку
  • И взбивайте до плотной пены
  • Корж хорошо промажьте и разровняйте
  • Выложите на крем чернослив
  • Грецкие орехи измельчите и положите к черносливу
  • Сверху положите второй корж и также украсьте. Затем такой же третий слой
  • Готовим теперь ганаш. Разогрейте шоколад, к нему добавьте сливочное масло и перемешайте при помощи миксера.
    Распределите ганаш по торту и по его бокам. Вторым слоем тоже нанесите ганаш
  • Мастику раскатайте тонким слоем. Намотайте ее на скалку и нанесите на торт. После чего украсьте торт по желанию

Торт Новогодний готов: Видео

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