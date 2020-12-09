Торт Новогодний: оригинальный новогодний тортик с орехом и черносливом

Торт Новогодний – вполне оригинальный, и не сложный рецепт лакомства. Получается очень красивым и вкусным.
Торт Новогодний: ингредиенты
- 230 (двести тридцать) гр – сахара
- 150 (сто пятьдесят) гр – муки
- 5 (пять) шт – яиц
- 30 (тридцать) гр – какао – порошка
- Соль по вкусу
- 1 (одна) ч. ложка – ванильного сахара
- 250 (двести пятьдесят) гр – вареного сгущенного молока
- 300 (триста) мл – сливок
- 200 (двести) гр – грецких орехов
- 150 (сто пятьдесят) гр – чернослива
- 30 (тридцать) мл – коньяка
- 100 (сто) гр – сливочного масла
- 200 (двести) гр – шоколада
- Мастика по вкусу
Торт Новогодний: рецепт
- Яйца взбейте при помощи миксера, немного посолив их
- Добавьте сахар и продолжайте взбивать
- В отдельной посуде просейте муку и какао
- Добавьте частями муку с какао в яичную смесь
- Перемешивайте при помощи лопатки
- Тесто должно быть по консистенции как густая сметана
- Выложите тесто в форму для выпечки. Дайте ему постоять минут двадцать. Потом отправьте в предварительно разогретую духовку до 170 градусов на сорок минут
- Чернослив нарежьте кусочками. Залейте коньяком и дайте ему постоять
- Бисквит разделите на три коржа одинакового размера
- Слейте воду с чернослива
- Холодные сливки взбейте при помощи миксера до легкой пены
- К сливкам добавьте сгущенку
- И взбивайте до плотной пены
- Корж хорошо промажьте и разровняйте
- Выложите на крем чернослив
- Грецкие орехи измельчите и положите к черносливу
- Сверху положите второй корж и также украсьте. Затем такой же третий слой
- Готовим теперь ганаш. Разогрейте шоколад, к нему добавьте сливочное масло и перемешайте при помощи миксера. Распределите ганаш по торту и по его бокам. Вторым слоем тоже нанесите ганаш
- Мастику раскатайте тонким слоем. Намотайте ее на скалку и нанесите на торт. После чего украсьте торт по желанию
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