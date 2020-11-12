Салат, которым удивите всех гостей! Намного круче крабового салата

Салат интересен тем, что в нем оригинально сочетаются вкусы крабовых палочек и консервированного ананаса, сыра и кукурузы. Поверьте, он получается таким роскошным, что все ваши гости точно съедят его первым.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

крабовые палочки, 1 упаковка;

ананас консервированный, 6 колечек;

кукуруза консервированная, 1 банка;

сыр, 100 г;

яйца, 4 шт;

майонез.

Процесс приготовления

Салат будет формировать в кольце и каждый слой промазываем майонезом.

Белок натираем на мелко терке в одну посуду, желтки – в другу.

Совет: чтобы салат получился очень нежным, яйца, сыр и крабовые палочки натираем на мелкой терке. Но если вы предпочитаете ощущать вкус каждого продукта, тогда просто режем все кубиком.

Собираем салат в кольце.

Первый слой – тертые крабовые палочки.

Второй слой — ананасы мелким кубиком.

Третий слой – тертый желток.

Четвертый слой – кукуруза.

Пятый слой – белок. Немного присаливаем.

Шестой слой – тертый сыр.

Убираем кольцо и украшаем спиральками из тонких спиралек огурчика или по вашему вкусу.