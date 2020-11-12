Салат, которым удивите всех гостей! Намного круче крабового салата

Салат интересен тем, что в нем оригинально сочетаются вкусы крабовых палочек и консервированного ананаса, сыра и кукурузы. Поверьте, он получается таким роскошным, что все ваши гости точно съедят его первым.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- крабовые палочки, 1 упаковка;
- ананас консервированный, 6 колечек;
- кукуруза консервированная, 1 банка;
- сыр, 100 г;
- яйца, 4 шт;
- майонез.
Процесс приготовления
Салат будет формировать в кольце и каждый слой промазываем майонезом.
Белок натираем на мелко терке в одну посуду, желтки – в другу.
Совет: чтобы салат получился очень нежным, яйца, сыр и крабовые палочки натираем на мелкой терке. Но если вы предпочитаете ощущать вкус каждого продукта, тогда просто режем все кубиком.
Собираем салат в кольце.
Первый слой – тертые крабовые палочки.
Второй слой — ананасы мелким кубиком.
Третий слой – тертый желток.
Четвертый слой – кукуруза.
Пятый слой – белок. Немного присаливаем.
Шестой слой – тертый сыр.
Убираем кольцо и украшаем спиральками из тонких спиралек огурчика или по вашему вкусу.
Если вы не очень любите много майонеза в салатах, тогда некоторые слои можно не смазывать майонезом.
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