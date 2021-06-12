Скатерть-Самобранка

5 380 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Нина Ильина
    не понятно, воду в банки наливаем кипяток или холодную из крана?Таким способом со...
  • Андрей Балашов
    мадам, у Вас точно по литературе была двойка.... Откуда взялся тертый сыр? И погружным блендером измельчают, а вот пе...Салат «Ежедневный...
  • Андрей Балашов
    Мадам автор, а на Вас случайно кокос не падал? Мохито не может быть апельсиновым! И далее по тексту - "... равное кол...Апельсиновый мохи...

Практически всем нравятся мои солёные огурчики! Пробуйте!

Люблю готовить и с удовольствием поделюсь с вами, как вкусно приготовить солёные огурчики!

Практически каждый из нас любит солёные огурчики. Я хочу вам рассказать, как их приготовить и чтобы они всем понравились!

Пошаговый рецепт

Для начала берём несколько 2-х литровых банок и плотно складываем в них наши огурцы.

Далее, берём большой стакан и наливаем в него воду. Берём 50 г соли и начинаем растворять её в воде, аккуратно помешивая.

Заливаем наши огурцы обычной водой до половины банки. Затем добавляем солевой раствор (его нужно налить до конца банки).

Кроме этого, чтобы наши огурцы получились очень ароматные, добавляем немного перца в каждую банку, а также чеснок и укроп.

Чтобы огурцы не испортились, закрываем банку плотной крышкой и убираем их в холодильник.

Практически всем нравятся мои солёные огурчики! Пробуйте!

Наши солёные огурцы готовы! Но важно помнить, что употреблять их в пищу можно только как минимум через 2-3 дня, потому что огурцы должны настояться. Если вы хотите, чтобы огурчики были малосольными, то смело можете открывать банку через несколько дней, ну а если хотите солёные огурцы, то лучше подождать больше недели.

Ссылка на первоисточник
Рецепты
Обсудить

Картина дня

наверх