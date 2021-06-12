Практически всем нравятся мои солёные огурчики! Пробуйте!

Люблю готовить и с удовольствием поделюсь с вами, как вкусно приготовить солёные огурчики!

Практически каждый из нас любит солёные огурчики. Я хочу вам рассказать, как их приготовить и чтобы они всем понравились!

Пошаговый рецепт

Для начала берём несколько 2-х литровых банок и плотно складываем в них наши огурцы.

Далее, берём большой стакан и наливаем в него воду. Берём 50 г соли и начинаем растворять её в воде, аккуратно помешивая.

Заливаем наши огурцы обычной водой до половины банки. Затем добавляем солевой раствор (его нужно налить до конца банки).

Кроме этого, чтобы наши огурцы получились очень ароматные, добавляем немного перца в каждую банку, а также чеснок и укроп.

Чтобы огурцы не испортились, закрываем банку плотной крышкой и убираем их в холодильник.