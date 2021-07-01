Вкусное куриное суфле на пару – самое простое блюдо из самых простых продуктов

Предлагаем на ужин приготовить очень простое блюдо из самых простых продуктов – куриное суфле на пару. Много сил и времени приготовление этого блюда не требует, а результат обязательно порадует Вас и Ваших гостей.
Вкусное суфле на пару, нужно следующее:
- триста граммов куриной грудки
- три столовые ложки сметаны или майонеза
- два яйца
- столовая ложка манной крупы
- две столовые ложки растительного масла
- половина чайной ложки соли
Как приготовить вкусное суфле на пару:
- Куриную грудку хорошо помыть и порезать на небольшие кусочки.
- Переложить куриные кусочки в чашу для блендера.
- При помощи блендера измельчить мясо. За не имением блендера, можно воспользоваться мясорубкой.
- В ту же чашу вбить два яйца, влить растительное масло и добавить половину чайной ложки соли.
- Снова все взбить блендером.
- Теперь к полученной массе в ту же самую чашу добавить сметану и манную крупу.
- Снова все измельчить блендером до получения однородной массы.
- Специальные силиконовые формочки для кексов смазать растительным маслом и присыпать манной крупой.
- Полученную мясную массу разложить по формочкам. Формочки нужно заполнить полностью.
- Силиконовые формочки отправить в поддон для пароварки.
- Поддон установить в пароварку и закрыть крышкой.
- Готовим в пароварке минут двадцать пять.
Вот и готово наше вкусное куриное суфле.
Достаньте формочки из пароварки и сразу же извлеките из них суфле, чтобы оно не отсырело.
Положите их в красивое блюдо вместе с нарезанными овощами и зеленью и подайте на стол.
Очень вкусное, нежное и оригинальное получилось блюдо.
Обязательно приготовьте его.
Приятного аппетита!
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