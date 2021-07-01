Вкусное куриное суфле на пару – самое простое блюдо из самых простых продуктов

Предлагаем на ужин приготовить очень простое блюдо из самых простых продуктов – куриное суфле на пару. Много сил и времени приготовление этого блюда не требует, а результат обязательно порадует Вас и Ваших гостей.

Вкусное суфле на пару, нужно следующее:

триста граммов куриной грудки

три столовые ложки сметаны или майонеза

два яйца

столовая ложка манной крупы

две столовые ложки растительного масла

половина чайной ложки соли

Как приготовить вкусное суфле на пару:

Куриную грудку хорошо помыть и порезать на небольшие кусочки.

Переложить куриные кусочки в чашу для блендера.

При помощи блендера измельчить мясо. За не имением блендера, можно воспользоваться мясорубкой.

В ту же чашу вбить два яйца, влить растительное масло и добавить половину чайной ложки соли.

Снова все взбить блендером.

Теперь к полученной массе в ту же самую чашу добавить сметану и манную крупу.

Снова все измельчить блендером до получения однородной массы.

Специальные силиконовые формочки для кексов смазать растительным маслом и присыпать манной крупой.

Полученную мясную массу разложить по формочкам. Формочки нужно заполнить полностью.

Силиконовые формочки отправить в поддон для пароварки.

Поддон установить в пароварку и закрыть крышкой.

Готовим в пароварке минут двадцать пять.

Вот и готово наше вкусное куриное суфле.

Достаньте формочки из пароварки и сразу же извлеките из них суфле, чтобы оно не отсырело.

Положите их в красивое блюдо вместе с нарезанными овощами и зеленью и подайте на стол.

Очень вкусное, нежное и оригинальное получилось блюдо.

Обязательно приготовьте его.

Приятного аппетита!