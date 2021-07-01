Вкусное куриное суфле на пару – самое простое блюдо из самых простых продуктов

Предлагаем на ужин приготовить очень простое блюдо из самых простых продуктов – куриное суфле на пару. Много сил и времени приготовление этого блюда не требует, а результат обязательно порадует Вас и Ваших гостей.

Вкусное суфле на пару, нужно следующее:

  • триста граммов куриной грудки
  • три столовые ложки сметаны или майонеза

куриное суфле

  • два яйца
  • столовая ложка манной крупы
  • две столовые ложки растительного масла
  • половина чайной ложки соли

Как приготовить вкусное суфле на пару:

  • Куриную грудку хорошо помыть и порезать на небольшие кусочки.
  • Переложить куриные кусочки в чашу для блендера.
  • При помощи блендера измельчить мясо. За не имением блендера, можно воспользоваться мясорубкой.

Вкусное куриное суфле на пару – самое простое блюдо из самых простых продуктов 19

  • В ту же чашу вбить два яйца, влить растительное масло и добавить половину чайной ложки соли.
  • Снова все взбить блендером.
  • Теперь к полученной массе в ту же самую чашу добавить сметану и манную крупу.
  • Снова все измельчить блендером до получения однородной массы.
  • Специальные силиконовые формочки для кексов смазать растительным маслом и присыпать манной крупой.

куриное суфле

  • Полученную мясную массу разложить по формочкам. Формочки нужно заполнить полностью.
  • Силиконовые формочки отправить в поддон для пароварки.
  • Поддон установить в пароварку и закрыть крышкой.
  • Готовим в пароварке минут двадцать пять.

Вот и готово наше вкусное куриное суфле.

Вкусное куриное суфле на пару – самое простое блюдо из самых простых продуктов 20

Достаньте формочки из пароварки и сразу же извлеките из них суфле, чтобы оно не отсырело.

Положите их в красивое блюдо вместе с нарезанными овощами и зеленью и подайте на стол.

Очень вкусное, нежное и оригинальное получилось блюдо.

Обязательно приготовьте его.

Приятного аппетита!

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