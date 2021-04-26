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Отмываем самую грязную сковороду чайным пакетиком

Сковорода со временем покрывается слоем нагара и эту сажу просто так не отмыть, даже если использовать самые современные средства.

Но можно попробовать самые простые, домашние советы, которыми пользуются домохозяйки.

К примеру, с задачей может справиться обычный чайник пакетик.

В сковороду наливаем кипяток и отпускаем пакетик чая.

Оставляем на 15 минут.

После промываем под проточной водой и видим, что слой нагара исчез.

Бывают случаи с сильным загрязнением, с которым не справится один пакетик. Можно взять несколько, залить в сковороде кипятком и поставить на небольшой огонь.

Когда вода закипит, оставляем покипеть минут 5 – 10, потом снимаем с плиты и оставляем остывать, но только до теплого состояния.

Отмываем самую грязную сковороду чайным пакетиком

За это время дубильные вещества, входящие в чайный лист, будут «активно работать», растворять все слои грязи, нагара и жира.

Остатки чая также помогают мягко, не повреждая поверхность, очищать ее от следов продуктов.

Остатками использованной заварки можно почистить кружки от налета, тарелки, вилки и ложки.

Также эффективно действует и кофейная гуща, еще используют горчичный порошок.

Вот так просто и без химии, можно почистить любую посуду.

Отмываем самую грязную сковороду чайным пакетиком

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