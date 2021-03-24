Салат Ярославский. Вкусное блюдо из самых обычных продуктов

Салат Ярославский — отличный вариант и для праздничного стола. Приготовить его не сложно, из доступных ингредиентов.

Салат Ярославский

Салат Ярославский: ингредиенты

  1. 2 (две) шт — яиц
  2. половина штуки — огурца
  3. зелень по вкусу
  4. половина столовой ложки — майонеза
  5. 100 (сто) гр — сыровяленной колбасы
  6. щепотка соли
  7. щепотка перца черного
  8. 15 (пятнадцать) гр — консервированной кукурузы

Рецепт приготовления:

  • Колбасу нарежьте средним кубиком
  • Яйца отварите, остудите и также нарежьте
  • Огурец также нарежьте
  • Зелень измельчите
  • Сложите все в посуду
  • Добавьте консервированную кукурузу
  • Заправьте майонезом
  • Поперчите, посолите. Добавьте специи по вкусу
  • Перемешайте. Переложите салат в салатницу. И на полчаса в холодильник. Чтобы он пропитался. Салат Ярославский получился очень вкусным! Вы посмотрите на яркие и красивые цвета этого салатика. Он сразу вызывает аппетит. В него еще можно добавить помидорки черри. Они отлично подойдут сюда. Готовьте на здоровье.

 

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