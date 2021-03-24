Салат Ярославский. Вкусное блюдо из самых обычных продуктов

Салат Ярославский — отличный вариант и для праздничного стола. Приготовить его не сложно, из доступных ингредиентов.
Салат Ярославский: ингредиенты
- 2 (две) шт — яиц
- половина штуки — огурца
- зелень по вкусу
- половина столовой ложки — майонеза
- 100 (сто) гр — сыровяленной колбасы
- щепотка соли
- щепотка перца черного
- 15 (пятнадцать) гр — консервированной кукурузы
Рецепт приготовления:
- Колбасу нарежьте средним кубиком
- Яйца отварите, остудите и также нарежьте
- Огурец также нарежьте
- Зелень измельчите
- Сложите все в посуду
- Добавьте консервированную кукурузу
- Заправьте майонезом
- Поперчите, посолите. Добавьте специи по вкусу
- Перемешайте. Переложите салат в салатницу. И на полчаса в холодильник. Чтобы он пропитался. Салат Ярославский получился очень вкусным! Вы посмотрите на яркие и красивые цвета этого салатика. Он сразу вызывает аппетит. В него еще можно добавить помидорки черри. Они отлично подойдут сюда. Готовьте на здоровье.
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