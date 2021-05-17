Я сколько лет выбрасывал пробки, а сосед рассказал, как использовать их дома. Показываю три идеи

В хозяйстве всегда все пригодится. Это касается и разных пробок.

К примеру, пробка от вина или шампанского, сделанная из пробкового дерева. Если разрезать ее на две части, в каждую вставить шурупы, получаются оригинальные ручки для мебели. На кухне с фурнитурой вечные проблемы, а такие удобные и оригинальные ручки, прекрасно ее дополнят. Можно вскрыть лаком и затонировать под мебель.

Второй вариант, заключается в том, чтобы в целую пробку закрутить шуруп. Вставляем шуруп в шуруповерт, пробку обмакиваем в полировальную пасту и полируем, к примеру, нож. Можно применять для полировки любой поверхности.

Третий способ применения пробки- это ручка к крышке, чтобы можно было брать ее без опасения обжечься.

Немного надрезаем в середине пробки и устанавливаем ее в ручку – протолкнуть можно легко, пробковое дерево способно сжиматься.