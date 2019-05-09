Шикарная форель, запеченная на овощной подушке

Блюдо понравится всем любителям рыбки. Получается очень нежным и не калорийным. Такое блюдо прекрасно подойдет к ужину и не испортит вашей фигуры. Готовится форель очень просто и из доступных продуктов. Вам точно придется по вкусу это замечательное блюдо.
Необходимые продукты
- форель — 500 гр
- цветная капуста — 100 гр
- брокколи — 150 гр
- соль, перец по вкусу
Начинаем приготовление
- Рыбку тщательно промываем, очищаем от кожуры и внутренностей. А также удаляем жабры, снова промываем. Солим и перчим по вкусу, а также смазываем любимыми специями.
- Цветную капусту и брокколи разбираем на соцветия.
- Форму для выпечки промазываем растительным маслом, выкладываем в нее овощи. Солим и перчим по вкусу.
- Сверху на овощи выкладываем рыбку.
- Получившуюся заготовку накрываем фольгой и ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. Выпекаем в течение 30 минут.
- Через отведенное время рыбку достаем, фольгу снимаем и запекаем рыбку еще 10 минут. А затем сразу же подаем к столу.
Приятного аппетита!
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