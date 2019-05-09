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Шикарная форель, запеченная на овощной подушке

Блюдо понравится всем любителям рыбки. Получается очень нежным и не калорийным. Такое блюдо прекрасно подойдет к ужину и не испортит вашей фигуры. Готовится форель очень просто и из доступных продуктов. Вам точно придется по вкусу это замечательное блюдо.

Необходимые продукты

  • форель — 500 гр
  • цветная капуста — 100 гр
  • брокколи — 150 гр
  • соль, перец по вкусу

Начинаем приготовление

  1. Рыбку тщательно промываем, очищаем от кожуры и внутренностей. А также удаляем жабры, снова промываем. Солим и перчим по вкусу, а также смазываем любимыми специями.
  2. Цветную капусту и брокколи разбираем на соцветия.
  3. Форму для выпечки промазываем растительным маслом, выкладываем в нее овощи. Солим и перчим по вкусу.
  4. Сверху на овощи выкладываем рыбку.
  5. Получившуюся заготовку накрываем фольгой и ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. Выпекаем в течение 30 минут.
  6. Через отведенное время рыбку достаем, фольгу снимаем и запекаем рыбку еще 10 минут. А затем сразу же подаем к столу.

Шикарная форель, запеченная на овощной подушке

Приятного аппетита!

 

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