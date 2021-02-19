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Картофельные котлеты: сытный ужин за 30 минут

Картофельные котлеты! Если Вы пришли домой и у Вас на ужин еще ничего не приготовлено, то сделайте картофельные котлеты по нашему пошаговому рецепту.

Картофельные котлеты:

Приготовленные по нашему рецепту, они получаются с хрустящей румяной корочкой, а внутри – мягкая сочная начинка. Готовятся очень быстро, нравятся и детишкам и взрослым. Идеальный вариант быстрого и сытного ужина.

Картофельные котлеты: ингредиенты

  • шесть-семь средних клубней картофеля
  • большая головка репчатого лука
  • четыре средних яйца

Картофельные котлеты

  • сто двадцать пять грамм муки
  • семьдесят пять грамм панировочных сухарей
  • сто грамм сыра
  • чайная ложка соли
  • половина чайной ложки черного перца
  • полстакана растительного масла – для обжарки котлет

Картофельные котлеты: пошаговый рецепт

  • Картофель почистить от кожуры, удалить глазки и хорошенько помыть. Положить в кастрюлю, залить кипятком, подсолить (чтобы быстрее сварилась) и варить до готовности.
  • Готовый картофель выложить шумовкой в отдельное блюдо и остудить.

Картофельные котлеты

  • Остывшие картофелины натереть, используя среднюю фракцию терки, и выложить в глубокую миску.
  • К картофелю вбить яйца.
  • Лук почистить, помыть и мелко нарезать. Добавить к картофелю с яйцами.
  • Сыр натереть на средней терке и добавить к остальным компонентам.
  • Все посолить, поперчить и хорошенечко перемешать.
  • Руки смочить растительным маслом и из картофельной массы сформировать котлетки.
  • Два яйца взбить в отдельной миске.
  • В отдельные миски всыпать муку и панировочные сухари.
  • Котлетки по одной окунать во взбитые яйца, а затем обвалять сначала в муке, а потом – в панировочных сухарях.
  • В сковороду налить необходимое количество растительного масла, хорошенько разогреть и выложить в нее котлеты.
  • Котлетки обжарить с обеих сторон до появления красивой золотистой корочки.

Картофельные котлеты

  • Готовые котлеты выложить на бумажное полотенце, чтобы дать стечь лишнему маслу.
  • Затем красиво уложить на плоское блюдо и можно подавать к столу.

Ну вот и все, всего за полчаса успели приготовить вкусный и сытный ужин. Хрустящая корочка и нежная мякоть этих котлеток никого не оставят в стороне.

Картофельные котлеты: готовы

Зовите всех к столу и приятного аппетита!

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