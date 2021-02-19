Картофельные котлеты: сытный ужин за 30 минут

Картофельные котлеты! Если Вы пришли домой и у Вас на ужин еще ничего не приготовлено, то сделайте картофельные котлеты по нашему пошаговому рецепту.
Картофельные котлеты:
Приготовленные по нашему рецепту, они получаются с хрустящей румяной корочкой, а внутри – мягкая сочная начинка. Готовятся очень быстро, нравятся и детишкам и взрослым. Идеальный вариант быстрого и сытного ужина.
Картофельные котлеты: ингредиенты
- шесть-семь средних клубней картофеля
- большая головка репчатого лука
- четыре средних яйца
- сто двадцать пять грамм муки
- семьдесят пять грамм панировочных сухарей
- сто грамм сыра
- чайная ложка соли
- половина чайной ложки черного перца
- полстакана растительного масла – для обжарки котлет
Картофельные котлеты: пошаговый рецепт
- Картофель почистить от кожуры, удалить глазки и хорошенько помыть. Положить в кастрюлю, залить кипятком, подсолить (чтобы быстрее сварилась) и варить до готовности.
- Готовый картофель выложить шумовкой в отдельное блюдо и остудить.
- Остывшие картофелины натереть, используя среднюю фракцию терки, и выложить в глубокую миску.
- К картофелю вбить яйца.
- Лук почистить, помыть и мелко нарезать. Добавить к картофелю с яйцами.
- Сыр натереть на средней терке и добавить к остальным компонентам.
- Все посолить, поперчить и хорошенечко перемешать.
- Руки смочить растительным маслом и из картофельной массы сформировать котлетки.
- Два яйца взбить в отдельной миске.
- В отдельные миски всыпать муку и панировочные сухари.
- Котлетки по одной окунать во взбитые яйца, а затем обвалять сначала в муке, а потом – в панировочных сухарях.
- В сковороду налить необходимое количество растительного масла, хорошенько разогреть и выложить в нее котлеты.
- Котлетки обжарить с обеих сторон до появления красивой золотистой корочки.
- Готовые котлеты выложить на бумажное полотенце, чтобы дать стечь лишнему маслу.
- Затем красиво уложить на плоское блюдо и можно подавать к столу.
Ну вот и все, всего за полчаса успели приготовить вкусный и сытный ужин. Хрустящая корочка и нежная мякоть этих котлеток никого не оставят в стороне.
Картофельные котлеты: готовы
Зовите всех к столу и приятного аппетита!
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