Картофельные котлеты: сытный ужин за 30 минут

Картофельные котлеты! Если Вы пришли домой и у Вас на ужин еще ничего не приготовлено, то сделайте картофельные котлеты по нашему пошаговому рецепту.

Картофельные котлеты:

Приготовленные по нашему рецепту, они получаются с хрустящей румяной корочкой, а внутри – мягкая сочная начинка. Готовятся очень быстро, нравятся и детишкам и взрослым. Идеальный вариант быстрого и сытного ужина.

Картофельные котлеты: ингредиенты

шесть-семь средних клубней картофеля

большая головка репчатого лука

четыре средних яйца

сто двадцать пять грамм муки

семьдесят пять грамм панировочных сухарей

сто грамм сыра

чайная ложка соли

половина чайной ложки черного перца

полстакана растительного масла – для обжарки котлет

Картофельные котлеты: пошаговый рецепт

Картофель почистить от кожуры, удалить глазки и хорошенько помыть. Положить в кастрюлю, залить кипятком, подсолить (чтобы быстрее сварилась) и варить до готовности.

Готовый картофель выложить шумовкой в отдельное блюдо и остудить.

Остывшие картофелины натереть, используя среднюю фракцию терки, и выложить в глубокую миску.

К картофелю вбить яйца.

Лук почистить, помыть и мелко нарезать. Добавить к картофелю с яйцами.

Сыр натереть на средней терке и добавить к остальным компонентам.

Все посолить, поперчить и хорошенечко перемешать.

Руки смочить растительным маслом и из картофельной массы сформировать котлетки.

Два яйца взбить в отдельной миске.

В отдельные миски всыпать муку и панировочные сухари.

Котлетки по одной окунать во взбитые яйца, а затем обвалять сначала в муке, а потом – в панировочных сухарях.

В сковороду налить необходимое количество растительного масла, хорошенько разогреть и выложить в нее котлеты.

Котлетки обжарить с обеих сторон до появления красивой золотистой корочки.

Готовые котлеты выложить на бумажное полотенце, чтобы дать стечь лишнему маслу.

Затем красиво уложить на плоское блюдо и можно подавать к столу.

Ну вот и все, всего за полчаса успели приготовить вкусный и сытный ужин. Хрустящая корочка и нежная мякоть этих котлеток никого не оставят в стороне.

Картофельные котлеты: готовы

Зовите всех к столу и приятного аппетита!