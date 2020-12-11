Гречневая каша с котлетами: вкусный ужин всего за 30 минут

Гречневая каша с котлетами – прекрасное блюдо, которое можно приготовить на ужин всего лишь за 30 минут. Ничего сложного в приготовлении, а вкус — просто отменный. Котлеты получаются сочными, невероятно ароматными, а гречка – очень вкусная и рассыпчатая.
За минимум потраченного времени Вы получите и гарнир, и котлеты.
Гречневая каша с котлетами: ингредиенты
Для гречневой каши:
- двести граммов гречневой крупы
- три с четвертью стакана воды
- половина чайной ложки соли
Для котлет:
- четыреста граммов фарша
- одна головка репчатого лука
- три зубчика чеснока
- половина чайной ложки соли
- черный молотый перец – по вкусу
- четыре столовые ложки растительного масла – для обжаривания котлет
Гречневая каша с котлетами: приготовление
Нужно начать с подготовки котлет:
- Луковицу и чеснок почистить, разделить на маленькие кусочки и запустить в чашу для блендера. Измельчить при помощи блендера.
- Фарш поместить в глубокую миску. Добавить измельченные лук и чеснок.
- Посолить и поперчить по вкусу, хорошо перемешать руками. Затем фарш немного отбить, чтобы котлеты получились еще нежнее и воздушнее.
- Смоченными в холодной воде руками из фарша сформировать котлетки.
- В глубокую сковороду налить растительное масло, разогреть его и отправить туда котлеты.
- Котлеты нужно обжаривать с обеих сторон под закрытой крышкой до получения золотистой корочки. На это уйдет примерно по три минуты на каждую сторону.
Пока жарятся котлеты, нужно подготовить гречку:
- Гречневую крупу хорошо промыть в холодной воде. Воду нужно несколько раз менять, пока она не станет прозрачной.
- Затем нужно гречку откинуть на дуршлаг и дать стечь лишней воде.
А теперь нужно соединить блюдо:
- Как только котлеты обжарятся, к ним добавить промытую гречку.
- Аккуратно разровнять деревянной ложечкой.
- Залить в сковороду холодную воду.
- Посолить, закрыть кастрюлю крышкой и довести до кипения.
- Как только вода закипит, спустить огонь на минимум и варить еще примерно четверть часа до полного испарения жидкости и готовности гречки.
Гречневая каша с котлетами: готова!
Всего за 30 минут приготовили очень вкусный и сытный ужин. Гречневая каша с котлетами получились на удивление ароматными и аппетитными.
Гречку с котлетами положите в красивую плоскую тарелку и подайте вместе со свежими овощами на стол.
Обалденный аромат распространился по дому. Зовите всех к столу. Такой вкусный ужин обязательно понравится всем домочадцам.
Приятного аппетита!
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