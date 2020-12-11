Гречневая каша с котлетами: вкусный ужин всего за 30 минут

Гречневая каша с котлетами – прекрасное блюдо, которое можно приготовить на ужин всего лишь за 30 минут. Ничего сложного в приготовлении, а вкус — просто отменный. Котлеты получаются сочными, невероятно ароматными, а гречка – очень вкусная и рассыпчатая.

За минимум потраченного времени Вы получите и гарнир, и котлеты.

Гречневая каша с котлетами: ингредиенты

Для гречневой каши:

двести граммов гречневой крупы

три с четвертью стакана воды

половина чайной ложки соли

Для котлет:

четыреста граммов фарша

одна головка репчатого лука

три зубчика чеснока

половина чайной ложки соли

черный молотый перец – по вкусу

четыре столовые ложки растительного масла – для обжаривания котлет

Гречневая каша с котлетами: приготовление

Нужно начать с подготовки котлет:

Луковицу и чеснок почистить, разделить на маленькие кусочки и запустить в чашу для блендера. Измельчить при помощи блендера.

Фарш поместить в глубокую миску. Добавить измельченные лук и чеснок.

Посолить и поперчить по вкусу, хорошо перемешать руками. Затем фарш немного отбить, чтобы котлеты получились еще нежнее и воздушнее.

Смоченными в холодной воде руками из фарша сформировать котлетки.

В глубокую сковороду налить растительное масло, разогреть его и отправить туда котлеты.

Котлеты нужно обжаривать с обеих сторон под закрытой крышкой до получения золотистой корочки. На это уйдет примерно по три минуты на каждую сторону.

Пока жарятся котлеты, нужно подготовить гречку:

Гречневую крупу хорошо промыть в холодной воде. Воду нужно несколько раз менять, пока она не станет прозрачной.

Затем нужно гречку откинуть на дуршлаг и дать стечь лишней воде.

А теперь нужно соединить блюдо:

Как только котлеты обжарятся, к ним добавить промытую гречку.

Аккуратно разровнять деревянной ложечкой.

Залить в сковороду холодную воду.

Посолить, закрыть кастрюлю крышкой и довести до кипения.

Как только вода закипит, спустить огонь на минимум и варить еще примерно четверть часа до полного испарения жидкости и готовности гречки.

Гречневая каша с котлетами: готова!

Всего за 30 минут приготовили очень вкусный и сытный ужин. Гречневая каша с котлетами получились на удивление ароматными и аппетитными.

Гречку с котлетами положите в красивую плоскую тарелку и подайте вместе со свежими овощами на стол.

Обалденный аромат распространился по дому. Зовите всех к столу. Такой вкусный ужин обязательно понравится всем домочадцам.

Приятного аппетита!