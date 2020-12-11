Скатерть-Самобранка

5 260 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Лукьяненко
    Зачем такие извращения? Не лучше ли по-старике в тарелочке?Холодец в бутылке...
  • Любовь
    Для теста нужна вода, а её здесь нет.Узбекский Ханум —...
  • Galina Sinelnikova
    Я намазываю блины мягким сливочным сыром поверх выкладываю тонко нарезанную соленую семгу и сворачиваю в рулет. За...Закуска из 90-х, ...

Гречневая каша с котлетами: вкусный ужин всего за 30 минут

Гречневая каша с котлетами – прекрасное блюдо, которое можно приготовить на ужин всего лишь за 30 минут. Ничего сложного в приготовлении, а вкус — просто отменный. Котлеты получаются сочными, невероятно ароматными, а гречка – очень вкусная и рассыпчатая.

За минимум потраченного времени Вы получите и гарнир, и котлеты.

Гречневая каша с котлетами: ингредиенты

Гречневая каша с котлетами

Для гречневой каши:

  • двести граммов гречневой крупы
  • три с четвертью стакана воды
  • половина чайной ложки соли

Для котлет:

  • четыреста граммов фарша
  • одна головка репчатого лука
  • три зубчика чеснока
  • половина чайной ложки соли
  • черный молотый перец – по вкусу
  • четыре столовые ложки растительного масла – для обжаривания котлет

Гречневая каша с котлетами: приготовление

Нужно начать с подготовки котлет:

  • Луковицу и чеснок почистить, разделить на маленькие кусочки и запустить в чашу для блендера. Измельчить при помощи блендера.
  • Фарш поместить в глубокую миску. Добавить измельченные лук и чеснок.
  • Посолить и поперчить по вкусу, хорошо перемешать руками. Затем фарш немного отбить, чтобы котлеты получились еще нежнее и воздушнее.
  • Смоченными в холодной воде руками из фарша сформировать котлетки.

Гречневая каша с котлетами: вкусный ужин всего за 30 минут

  • В глубокую сковороду налить растительное масло, разогреть его и отправить туда котлеты.
  • Котлеты нужно обжаривать с обеих сторон под закрытой крышкой до получения золотистой корочки. На это уйдет примерно по три минуты на каждую сторону.

Пока жарятся котлеты, нужно подготовить гречку:

Гречневая каша с котлетами: вкусный ужин всего за 30 минут

  • Гречневую крупу хорошо промыть в холодной воде. Воду нужно несколько раз менять, пока она не станет прозрачной.
  • Затем нужно гречку откинуть на дуршлаг и дать стечь лишней воде.

А теперь нужно соединить блюдо:

  • Как только котлеты обжарятся, к ним добавить промытую гречку.
  • Аккуратно разровнять деревянной ложечкой.
  • Залить в сковороду холодную воду.
  • Посолить, закрыть кастрюлю крышкой и довести до кипения.
  • Как только вода закипит, спустить огонь на минимум и варить еще примерно четверть часа до полного испарения жидкости и готовности гречки.

Гречневая каша с котлетами: готова!

Всего за 30 минут приготовили очень вкусный и сытный ужин. Гречневая каша с котлетами получились на удивление ароматными и аппетитными.

Гречневая каша с котлетами: вкусный ужин всего за 30 минут

Гречку с котлетами положите в красивую плоскую тарелку и подайте вместе со свежими овощами на стол.

Обалденный аромат распространился по дому. Зовите всех к столу. Такой вкусный ужин обязательно понравится всем домочадцам.

Приятного аппетита!

Ссылка на первоисточник
ГАРНИРЫ
Обсудить

Картина дня

наверх