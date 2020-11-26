Крученики по-волынски — вкусняшка быстрого приготовления

Украинцы, как известно, народ умеющий прекрасно приготовить и вкусно поесть. Уйма украинских рецептов разлетелась по миру и в разных странах люди с огромным удовольствием уплетают эти вкусняшки.
Крученики – это национальное украинское мясное блюдо, которое придется по вкусу самому изысканному гурману, несмотря на то, что готовится просто и из обычных ингредиентов. Ничего сверхъестественного, никаких тебе «семечек кациуса в соусе фиеста».
По сути крученики из себя представляют небольшие, размером с котлету, мясные рулеты с начинкой. Причем в различных областях Украины начинку, традиционно кладут разную. Да и по правде говоря, не может здесь быть однообразия – широта души не приемлет строгих рамок. Так что начинку кручеников можно готовить как душа пожелает. Собственно, и мясо используется тоже разное: говядина, свинина, курятина.
Ниже представляем пошаговый рецепт из Волынской области. Здесь готовят крученики несколько своеобразным, но очень вкусным образом.
Ингредиенты для кручеников по-волынски
- Говяжье филе 500 г
- Сливочное масло
- Соль, перец
Для грибной начинки
- Грибы – 200 г
- Лук – 1 головка
- Перец черный, красный, соль
- Растительное масло
Для рисово-фруктовой начинки
- Рис отварной – 100 г
- Чернослив – 50 г
- Курага – 50 г
- Лук – 1 головка
- Перец черный, красный, соль
- Растительное масло
Крученики по-волынски — пошаговый рецепт:
- Для грибной начинки обжарить в растительном масле лук и добавив мелко нарезанные грибы, тушить до готовности. Посолить и поперчить по вкусу.
- Для рисово-фруктовой начинки нужно пожарить нашинкованный лук. Добавить предварительно отмоченные и мелко нарезанные сухофрукты и потушить минут пять. Всыпать туда же отварной рис, перемешать и добавить соль, перец по вкусу.
- Нарезать мясное филе тонкими пластами в сантиметр толщиной, как для лангетов.
- Каждый кусок посолить, поперчить и отбить.
- В разогретое сливочное масло выложить отбитые куски мяса и слегка потушить под крышкой на медленном огне.
- Вынуть пласты мяса и на каждый выложить соответствующую начинку. Плотно завернуть кусок мяса в рулет и перевязать нитью.
- Жарить на среднем огне до готовности.
- Подавать с улыбкой!
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