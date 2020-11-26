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Крученики по-волынски — вкусняшка быстрого приготовления

Украинцы, как известно, народ умеющий прекрасно приготовить и вкусно поесть. Уйма украинских рецептов разлетелась по миру и в разных странах люди с огромным удовольствием уплетают эти вкусняшки.

Крученики – это национальное украинское мясное блюдо, которое придется по вкусу самому изысканному гурману, несмотря на то, что готовится просто и из обычных ингредиентов. Ничего сверхъестественного, никаких тебе «семечек кациуса в соусе фиеста».

По сути крученики из себя представляют небольшие, размером с котлету, мясные рулеты с начинкой. Причем в различных областях Украины начинку, традиционно кладут разную. Да и по правде говоря, не может здесь быть однообразия – широта души не приемлет строгих рамок. Так что начинку кручеников можно готовить как душа пожелает. Собственно, и мясо используется тоже разное: говядина, свинина, курятина.

Ниже представляем пошаговый рецепт из Волынской области. Здесь готовят крученики несколько своеобразным, но очень вкусным образом.

Крученики

Ингредиенты для кручеников по-волынски

  • Говяжье филе 500 г
  • Сливочное масло
  • Соль, перец

Для грибной начинки

  • Грибы – 200 г
  • Лук – 1 головка
  • Перец черный, красный, соль
  • Растительное масло

Для рисово-фруктовой начинки

  • Рис отварной – 100 г
  • Чернослив – 50 г
  • Курага – 50 г
  • Лук – 1 головка
  • Перец черный, красный, соль
  • Растительное масло

Крученики по-волынски — вкусняшка быстрого приготовления

Крученики по-волынски — пошаговый рецепт:

  1. Для грибной начинки обжарить в растительном масле лук и добавив мелко нарезанные грибы, тушить до готовности.
    Посолить и поперчить по вкусу.
  2. Для рисово-фруктовой начинки нужно пожарить нашинкованный лук. Добавить предварительно отмоченные и мелко нарезанные сухофрукты и потушить минут пять. Всыпать туда же отварной рис, перемешать и добавить соль, перец по вкусу.
  3. Нарезать мясное филе тонкими пластами в сантиметр толщиной, как для лангетов.
  4. Каждый кусок посолить, поперчить и отбить.
  5. В разогретое сливочное масло выложить отбитые куски мяса и слегка потушить под крышкой на медленном огне.
  6. Вынуть пласты мяса и на каждый выложить соответствующую начинку. Плотно завернуть кусок мяса в рулет и перевязать нитью.
  7. Жарить на среднем огне до готовности.
  8. Подавать с улыбкой!
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