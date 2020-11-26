Крученики по-волынски — вкусняшка быстрого приготовления

Украинцы, как известно, народ умеющий прекрасно приготовить и вкусно поесть. Уйма украинских рецептов разлетелась по миру и в разных странах люди с огромным удовольствием уплетают эти вкусняшки.

Крученики – это национальное украинское мясное блюдо, которое придется по вкусу самому изысканному гурману, несмотря на то, что готовится просто и из обычных ингредиентов. Ничего сверхъестественного, никаких тебе «семечек кациуса в соусе фиеста».

По сути крученики из себя представляют небольшие, размером с котлету, мясные рулеты с начинкой. Причем в различных областях Украины начинку, традиционно кладут разную. Да и по правде говоря, не может здесь быть однообразия – широта души не приемлет строгих рамок. Так что начинку кручеников можно готовить как душа пожелает. Собственно, и мясо используется тоже разное: говядина, свинина, курятина.

Ниже представляем пошаговый рецепт из Волынской области. Здесь готовят крученики несколько своеобразным, но очень вкусным образом.

Ингредиенты для кручеников по-волынски

Говяжье филе 500 г

Сливочное масло

Соль, перец

Для грибной начинки

Грибы – 200 г

Лук – 1 головка

Перец черный, красный, соль

Растительное масло

Для рисово-фруктовой начинки

Рис отварной – 100 г

Чернослив – 50 г

Курага – 50 г

Лук – 1 головка

Перец черный, красный, соль

Растительное масло

Крученики по-волынски — пошаговый рецепт: