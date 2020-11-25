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Бутерброды со шпротами: вкусные и оригинальные бутерброды

Бутерброды со шпротами – отличный вариант для праздника. Такие яркие, такие вкусные. Никто не устоит.

Бутерброды со шпротами: ингредиенты

Бутерброды со шпротами

  1. 150 (сто пятьдесят) гр – хлеба
  2. 160 (сто шестьдесят) гр – шпротов
  3. 1 (один) зубчик – чеснока
  4. 20 (двадцать) мл – растительного масла
  5. 100 (сто) гр – болгарского перца
  6. 30 (тридцать) гр – майонеза
  7. 10 (десять) гр – петрушки

Бутерброды со шпротами: рецепт

Бутерброды со шпротами

  • Хлеб с двух сторон обжарьте в растительном масле и выложите на бумажное полотенце
  • Натрите потом их чесноком, смажьте майонезом и положите шпроты. Это ножки дамские
  • Из болгарского перца двух цветов вырежьте сапожки и юбочки. Положите на бутерброды
  • Украсьте петрушкой

Бутерброды со шпротами готовы!

Бутерброды со шпротами

Прикольно да? Очень необычно! На восьмое марта можно сделать такое художество, и угостить коллег на работе во время перерыва. Очень оригинальное угощение. Готовить быстро. Получается вкусно. На здоровье.

Шпроты всегда палочка – выручалочка. Для различных быстрых закусок самое оно. А этот рецепт возьмите на заметку.

Бутерброды со шпротами

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