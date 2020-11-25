Бутерброды со шпротами: вкусные и оригинальные бутерброды

Бутерброды со шпротами – отличный вариант для праздника. Такие яркие, такие вкусные. Никто не устоит.

Бутерброды со шпротами: ингредиенты

150 (сто пятьдесят) гр – хлеба 160 (сто шестьдесят) гр – шпротов 1 (один) зубчик – чеснока 20 (двадцать) мл – растительного масла 100 (сто) гр – болгарского перца 30 (тридцать) гр – майонеза 10 (десять) гр – петрушки

Бутерброды со шпротами: рецепт

Хлеб с двух сторон обжарьте в растительном масле и выложите на бумажное полотенце

Натрите потом их чесноком, смажьте майонезом и положите шпроты. Это ножки дамские

Из болгарского перца двух цветов вырежьте сапожки и юбочки. Положите на бутерброды

Украсьте петрушкой

Бутерброды со шпротами готовы!

Прикольно да? Очень необычно! На восьмое марта можно сделать такое художество, и угостить коллег на работе во время перерыва. Очень оригинальное угощение. Готовить быстро. Получается вкусно. На здоровье.

Шпроты всегда палочка – выручалочка. Для различных быстрых закусок самое оно. А этот рецепт возьмите на заметку.