Скатерть-Самобранка

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У вас есть молоко и яйца? Тогда приготовьте это. Божественный десерт за несколько минут

Самые роскошные и вкусные блюда, готовятся из небольшого количества продуктов и готовка не занимает много времени. Вот этот рецепт десерта из молока, как раз и относится к таким: десерт получается очень нежным, мягким, с ярким сливочным ароматом.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • молоко, 300 мл;
  • желтки, 3 шт;
  • ванилин по вкусу;
  • сахар, 70 г;
  • сметана, 350 г;
  • желатин, 20 г.

Процесс приготовления

Бастрорастворимый желатин заливаем небольшим количеством холодного молока и оставляем набухать.

Форму для десерта можно сделать из прямоугольного пакета молока или силиконовая форма.

Желтки смешиваем с сахаром в кастрюле, перетираем вилкой.

Вливаем остаток молока и перемешиваем массу.

Нагреваем массу на небольшом огне и варим до кипения, снимаем с плиты. Масса должна быть густой.

Добавляем набухший желатин и перемешиваем лопаткой до однородности и растворения желатина. Немного остужаем.

Сметану смешиваем с ванилином.

Смешиваем молочную и сметанную массу до однородности, выливаем в форму.

Отправляем застывать в холодильник, накрыв пленкой.

У вас есть молоко и яйца? Тогда приготовьте это. Божественный десерт за несколько минут

По желанию, в десерт можно добавлять разные наполнители: орехи, сухофрукты и свежие фрукты, кусочки шоколада и т.д.

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