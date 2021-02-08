У вас есть молоко и яйца? Тогда приготовьте это. Божественный десерт за несколько минут

Самые роскошные и вкусные блюда, готовятся из небольшого количества продуктов и готовка не занимает много времени. Вот этот рецепт десерта из молока, как раз и относится к таким: десерт получается очень нежным, мягким, с ярким сливочным ароматом.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

молоко, 300 мл;

желтки, 3 шт;

ванилин по вкусу;

сахар, 70 г;

сметана, 350 г;

желатин, 20 г.

Процесс приготовления

Бастрорастворимый желатин заливаем небольшим количеством холодного молока и оставляем набухать.

Форму для десерта можно сделать из прямоугольного пакета молока или силиконовая форма.

Желтки смешиваем с сахаром в кастрюле, перетираем вилкой.

Вливаем остаток молока и перемешиваем массу.

Нагреваем массу на небольшом огне и варим до кипения, снимаем с плиты. Масса должна быть густой.

Добавляем набухший желатин и перемешиваем лопаткой до однородности и растворения желатина. Немного остужаем.

Сметану смешиваем с ванилином.

Смешиваем молочную и сметанную массу до однородности, выливаем в форму.

Отправляем застывать в холодильник, накрыв пленкой.