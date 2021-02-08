У вас есть молоко и яйца? Тогда приготовьте это. Божественный десерт за несколько минут

Самые роскошные и вкусные блюда, готовятся из небольшого количества продуктов и готовка не занимает много времени. Вот этот рецепт десерта из молока, как раз и относится к таким: десерт получается очень нежным, мягким, с ярким сливочным ароматом.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- молоко, 300 мл;
- желтки, 3 шт;
- ванилин по вкусу;
- сахар, 70 г;
- сметана, 350 г;
- желатин, 20 г.
Процесс приготовления
Бастрорастворимый желатин заливаем небольшим количеством холодного молока и оставляем набухать.
Форму для десерта можно сделать из прямоугольного пакета молока или силиконовая форма.
Желтки смешиваем с сахаром в кастрюле, перетираем вилкой.
Вливаем остаток молока и перемешиваем массу.
Нагреваем массу на небольшом огне и варим до кипения, снимаем с плиты. Масса должна быть густой.
Добавляем набухший желатин и перемешиваем лопаткой до однородности и растворения желатина. Немного остужаем.
Сметану смешиваем с ванилином.
Смешиваем молочную и сметанную массу до однородности, выливаем в форму.
Отправляем застывать в холодильник, накрыв пленкой.
По желанию, в десерт можно добавлять разные наполнители: орехи, сухофрукты и свежие фрукты, кусочки шоколада и т.д.
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