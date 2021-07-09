Мажу Золотой абрикос на хлеб с маслом! Абрикосовый конфитюр

Нет ничего ароматнее и вкуснее, чем абрикосовое варенье или джем. Такое лакомство удачно сочетается с самыми разными десертами, выпечкой сдобы, блинами, мороженым и прочими сладкими блюдами.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

абрикосы, 1 кг;

сахар, 600 г.

Процесс приготовления

Абрикосы промываем и режем на две части, косточки убираем и выкладываем в невысокую сковороду или кастрюлю в один слой и обсыпаем сахаром. Выкладываем второй слой абрикос и опять обсыпаем сахаром.

Совет: сахар берите на 1 кг абрикос, но учитывайте, что сладость фруктов бываем разной, поэтому берем по вкусу.

Оставляем на ночь, чтобы появился сок.

Варить необходимо на небольшом огне, после закипания уменьшаем и сильно не перемешиваем кусочки, чтобы они не распадались. Пенку убираем аккуратно. Варим 5 – 7 минут.

Снимаем с плиты остывать.

Второй раз варим тоже 5 минут и третий раз также варим такое же количество минут.

Раскладываем конфитюр в стерилизованные баночки и закручиваем крышками.

Хранить такое варенье можно в подвале или в кладовке.

По желанию, можно в джем добавить миндаль или ядра косточек абрикоса, получается просто роскошный десерт.