Мажу Золотой абрикос на хлеб с маслом! Абрикосовый конфитюр

Нет ничего ароматнее и вкуснее, чем абрикосовое варенье или джем. Такое лакомство удачно сочетается с самыми разными десертами, выпечкой сдобы, блинами, мороженым и прочими сладкими блюдами.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- абрикосы, 1 кг;
- сахар, 600 г.
Процесс приготовления
Абрикосы промываем и режем на две части, косточки убираем и выкладываем в невысокую сковороду или кастрюлю в один слой и обсыпаем сахаром. Выкладываем второй слой абрикос и опять обсыпаем сахаром.
Совет: сахар берите на 1 кг абрикос, но учитывайте, что сладость фруктов бываем разной, поэтому берем по вкусу.
Оставляем на ночь, чтобы появился сок.
Варить необходимо на небольшом огне, после закипания уменьшаем и сильно не перемешиваем кусочки, чтобы они не распадались. Пенку убираем аккуратно. Варим 5 – 7 минут.
Снимаем с плиты остывать.
Второй раз варим тоже 5 минут и третий раз также варим такое же количество минут.
Раскладываем конфитюр в стерилизованные баночки и закручиваем крышками.
Хранить такое варенье можно в подвале или в кладовке.
По желанию, можно в джем добавить миндаль или ядра косточек абрикоса, получается просто роскошный десерт.
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