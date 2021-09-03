Деруны — простое блюдо из картофеля. Настоящие драники без муки и яиц

Драники всегда готовят, когда появляется новый урожай картофеля. Самые вкусные рецепты получаются без добавления муки. Сегодня предлагаю вам попробовать мой рецепт.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- картофель, 800 г;
- лук, 150 г;
- сметана, 1 ст.л;
- соль, перец, приправа для картофеля.
Процесс приготовления
Трем картофель не средней терке вместе с луком.
Совет: картофель можно тереть отдельно и выложить массу в сито, чтобы стекла лишняя жидкость. Так драники станут плотнее и не будут распадаться при обжаривании.
Смешиваем обе массы, добавляем ложку сметаны.
Солим и перчим по вкусу, добавляем специи.
Совет: добавьте измельченный чеснок и зелень, так блюдо будет еще вкуснее и ароматнее.
Формируем небольшие лепешки или просто выкладываем столовой ложкой массу в разогретое растительное масло.
Обжариваем с двух сторон до румяности и выкладываем сначала на салфетку, чтобы убрать лишнее масло.
Подаю драники со сметаной или на ее основе делать соус из чеснока и зелени. Подходит и домашний майонез.
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