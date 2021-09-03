Деруны — простое блюдо из картофеля. Настоящие драники без муки и яиц

Драники всегда готовят, когда появляется новый урожай картофеля. Самые вкусные рецепты получаются без добавления муки. Сегодня предлагаю вам попробовать мой рецепт.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

картофель, 800 г;

лук, 150 г;

сметана, 1 ст.л;

соль, перец, приправа для картофеля.

Процесс приготовления

Трем картофель не средней терке вместе с луком.

Совет: картофель можно тереть отдельно и выложить массу в сито, чтобы стекла лишняя жидкость. Так драники станут плотнее и не будут распадаться при обжаривании.

Смешиваем обе массы, добавляем ложку сметаны.

Солим и перчим по вкусу, добавляем специи.

Совет: добавьте измельченный чеснок и зелень, так блюдо будет еще вкуснее и ароматнее.

Формируем небольшие лепешки или просто выкладываем столовой ложкой массу в разогретое растительное масло.

Обжариваем с двух сторон до румяности и выкладываем сначала на салфетку, чтобы убрать лишнее масло.

Подаю драники со сметаной или на ее основе делать соус из чеснока и зелени. Подходит и домашний майонез.