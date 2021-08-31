Картофельные галушки по-закарпатски. Всегда выручают когда надо быстро накормить семью

Картофельные галушки по-закарпатски очень выручат вас, если необходимо быстро, вкусно и сытно накормить большое количество людей.
Картофельные галушки по-закарпатски: ингредиенты
- Картошка – 400 г. (четыреста грамм)
- Мука – 100 г. (сто грамм)
- Сливочное масло – 50 г. (пятьдесят грамм)
- Растительное масло – 3 ст. л. (три столовых ложки)
- Яйцо – 1 шт. (одна штука)
- Репчатый лук – 1-2 шт. (одна-две штуки)
- Перец
- Зелень
- Соль
Способ приготовления:
- Хорошо помойте картофель, отварите в кожуре, охладите и почистите.
- Сделайте из картошки пюре или натрите на средней тёрке, яйцо вбейте, поперчите и посолите по вкусу.
- Замесите тесто, постепенно подсыпая муку. Тесто должно быть мягкое.
- Сделайте колбаску толщиной 2-3 см из готового теста и нарежьте средними кусочками. Обваляйте их немного в муке.
- Кастрюлю с водой поставьте на огонь, воду доведите до кипения, посолите, добавьте растительное масло.
- Галушки кидайте в кастрюлю, доведите до кипения, варите, пока не всплывут.
- Лук измельчите и поджарьте на смеси растительного и сливочного масел до золотистого цвета.
- Готовые галушки выловите, слижите в миску, посыпьте жареным луком и перемешайте.
- Галушки подавайте со сметаной и посыпав зеленью.
Картофельные галушки по-закарпатски — быстро, сытно, вкусно и очень экономно.
Приятного аппетита!
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