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Картофельные галушки по-закарпатски. Всегда выручают когда надо быстро накормить семью

Картофельные галушки по-закарпатски очень выручат вас, если необходимо быстро, вкусно и сытно накормить большое количество людей.

Картофельные галушки по-закарпатски: ингредиенты

Картофельные галушки по-закарпатски

  1. Картошка – 400 г. (четыреста грамм)
  2. Мука – 100 г. (сто грамм)
  3. Сливочное масло – 50 г. (пятьдесят грамм)
  4. Растительное масло – 3 ст. л. (три столовых ложки)
  5. Яйцо – 1 шт. (одна штука)
  6. Репчатый лук – 1-2 шт. (одна-две штуки)
  7. Перец
  8. Зелень
  9. Соль

Способ приготовления:

  • Хорошо помойте картофель, отварите в кожуре, охладите и почистите.
  • Сделайте из картошки пюре или натрите на средней тёрке, яйцо вбейте, поперчите и посолите по вкусу.
  • Замесите тесто, постепенно подсыпая муку. Тесто должно быть мягкое.
  • Сделайте колбаску толщиной 2-3 см из готового теста и нарежьте средними кусочками. Обваляйте их немного в муке.
  • Кастрюлю с водой поставьте на огонь, воду доведите до кипения, посолите, добавьте растительное масло.
  • Галушки кидайте в кастрюлю, доведите до кипения, варите, пока не всплывут.
  • Лук измельчите и поджарьте на смеси растительного и сливочного масел до золотистого цвета.
  • Готовые галушки выловите, слижите в миску, посыпьте жареным луком и перемешайте.
  • Галушки подавайте со сметаной и посыпав зеленью.

Картофельные галушки по-закарпатски — быстро, сытно, вкусно и очень экономно.

Картофельные галушки по-закарпатски. Всегда выручают когда надо быстро накормить семью 2

Приятного аппетита!

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