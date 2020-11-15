Минтай на пару: полезная вкусна рыбка для любой диеты

Минтай на пару – очень полезен. Рыба получается сочной, вкусной. Готовить быстро и легко.
Минтай на пару: ингредиенты
- Триста (300) гр – минтая
- Одна (1) ст. ложка – растительного масла
- Сорок (40) мл – лимонного сока
- Две (2) шт – лаврового листа
- Соль и черный молотый перец по вкусу
Минтай на пару: рецепт
- Рыбу очистите. Промойте тщательно
- Посолите ее и поперчите. Полейте лимонным соком
- Затем добавьте масло и хорошо перемешайте. Дайте постоять минут 10
- Выложите рыбку в чашу пароварки с уже кипящей водой. А в воду добавьте предварительно лавровый лист
- Сверху рыбы положите тимьян и закройте крышкой. Готовьте на пару 10 минут
Минтай на пару готов!
Подавайте с рисом, картофельным пюре, овощами. Минтай в таком виде получается невероятно сочным. Рыба сохраняет все полезные элементы. Что очень важно! Можно давать и деткам, рыбу на пару! Вообще, котлетки, филе, приготовленные на пару очень полезны. Этот вид приготовления считается диетическим. Хорошо для тех, кто следит за своим питанием. Готовьте и будьте здоровы!
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