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Минтай на пару: полезная вкусна рыбка для любой диеты

Минтай на пару – очень полезен. Рыба получается сочной, вкусной. Готовить быстро и легко.

Минтай на пару: ингредиенты

Минтай на пару

  1. Триста (300) гр – минтая
  2. Одна (1) ст. ложка – растительного масла
  3. Сорок (40) мл – лимонного сока
  4. Две (2) шт – лаврового листа
  5. Соль и черный молотый перец по вкусу

Минтай на пару: рецепт

Минтай на пару

  • Рыбу очистите. Промойте тщательно
  • Посолите ее и поперчите. Полейте лимонным соком
  • Затем добавьте масло и хорошо перемешайте. Дайте постоять минут 10
  • Выложите рыбку в чашу пароварки с уже кипящей водой. А в воду добавьте предварительно лавровый лист
  • Сверху рыбы положите тимьян и закройте крышкой. Готовьте на пару 10 минут

Минтай на пару готов!

Минтай на пару

Подавайте с рисом, картофельным пюре, овощами. Минтай в таком виде получается невероятно сочным. Рыба сохраняет все полезные элементы. Что очень важно! Можно давать и деткам, рыбу на пару! Вообще, котлетки, филе, приготовленные на пару очень полезны. Этот вид приготовления считается диетическим. Хорошо для тех, кто следит за своим питанием. Готовьте и будьте здоровы!

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