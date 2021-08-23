Курица в пиве и травах. Вкусное нежное мясо птицы и аромат специй

Курица в пиве и травах идеально подойдёт к овощам в любом виде и очень понравится всем вашим родным и друзьям.
Курица в пиве и травах: ингредиенты
- Курица целая — 1-1,2 кг. ( примерно один килограмм двести грамм)
- Сметана — 4-5 ст. л (четытре — пять столовых ложек)
- Пиво — 500-600 мл. (пятьсот-шестьсот миллилитров)
- Соевый соус — 3 ст. л (три столовые ложки)
- Чеснок — 1/2 г. (половина головки)
- Итальянские травы
- Соль, перец — по вкусу
Процесс приготовления:
- Смешайте смесь итальянских трав с перцем и солью, вымесите, добавьте пропущенный через пресс чеснок.
- Введите туда же сметану, соус и всё тщательно перемешайте.
- Курицу промойте и обсушите, равномерно натрите кожу курицы получившимся маринадом и отложите на полчаса.
- Вылейте пиво в противень и выложите туда замаринованную курицу и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 40-45 минут.
Курица в пиве и травах получается очень ароматной и вкусной.
Приятного аппетита!
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