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Курица в пиве и травах. Вкусное нежное мясо птицы и аромат специй

Курица в пиве и травах идеально подойдёт к овощам в любом виде и очень понравится всем вашим родным и друзьям.

Курица в пиве и травах: ингредиенты

Курица в пиве и травах

  1. Курица целая — 1-1,2 кг. ( примерно один килограмм двести грамм)
  2. Сметана — 4-5 ст. л (четытре — пять столовых ложек)
  3. Пиво — 500-600 мл. (пятьсот-шестьсот миллилитров)
  4. Соевый соус — 3 ст. л (три столовые ложки)
  5. Чеснок — 1/2 г. (половина головки)
  6. Итальянские травы
  7. Соль, перец — по вкусу

Процесс приготовления:

  • Смешайте смесь итальянских трав с перцем и солью, вымесите, добавьте пропущенный через пресс чеснок.
  • Введите туда же сметану, соус и всё тщательно перемешайте.
  • Курицу промойте и обсушите, равномерно натрите кожу курицы получившимся маринадом и отложите на полчаса.
  • Вылейте пиво в противень и выложите туда замаринованную курицу и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 40-45 минут.

Курица в пиве и травах получается очень ароматной и вкусной.

Курица в пиве и травах. Вкусное нежное мясо птицы и аромат специй 2

Приятного аппетита!

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