Курица в пиве и травах. Вкусное нежное мясо птицы и аромат специй

Курица в пиве и травах идеально подойдёт к овощам в любом виде и очень понравится всем вашим родным и друзьям.

Курица в пиве и травах: ингредиенты

Курица целая — 1-1,2 кг. ( примерно один килограмм двести грамм) Сметана — 4-5 ст. л (четытре — пять столовых ложек) Пиво — 500-600 мл. (пятьсот-шестьсот миллилитров) Соевый соус — 3 ст. л (три столовые ложки) Чеснок — 1/2 г. (половина головки) Итальянские травы Соль, перец — по вкусу

Процесс приготовления:

Смешайте смесь итальянских трав с перцем и солью, вымесите, добавьте пропущенный через пресс чеснок.

Введите туда же сметану, соус и всё тщательно перемешайте.

Курицу промойте и обсушите, равномерно натрите кожу курицы получившимся маринадом и отложите на полчаса.

Вылейте пиво в противень и выложите туда замаринованную курицу и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 40-45 минут.

Курица в пиве и травах получается очень ароматной и вкусной.

Приятного аппетита!