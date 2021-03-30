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Запеченная рыба в духовке

Запеченная рыба в духовке — нереально вкусная! А также полезная! А если запечь рыбку с картофелем и овощами, то получается вдвойне вкуснее!

Запеченная рыба в духовке

Запеченная рыба в духовке: ингредиенты

  1. 4 (четыре) шт — карпов
  2. 500 (пятьсот) гр — картофеля
  3. 1 (одна) шт — лимона
  4. 4 (четыре) зубчика — чеснока
  5. 2 (две) шт — лука
  6. 30 (тридцать) гр — масла сливочного
  7. 2 (две) ст. ложки — растительного масла
  8. соль, перец и зелень по вкусу
  9. 4 (четыре) шт — помидоров

Рецепт приготовления:

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  • Противень или форму застелите фольгой
  • Картофель нарежьте тонкими ломтиками, выложите на противень
  • Соедините для соуса размягченное сливочное масло, растительное масло, посолите и поперчите по вкусу
  • Мелко нарежьте зелень и добавьте в соус, перемешайте и полейте картофель
  • Запекайте картофель полчаса при 180 градусах
  • Лук нарежьте тонкими полукольцами
  • Чеснок мелко нарежьте
  • Сначала обжарьте до полуготовности лук на растительном масле, добавьте чеснок и обжаривайте пару минут
  • Посыпьте частью  лука с чесноком картофель, выложите кружочки помидор, на них тушки рыбы, накройте сверху луком и помидорами
  • Лимон нарежьте кружочками, выложите на рыбу и допекайте  40 минут. прежде чем отправлять рыбу в духовку на картофель, хорошо промаринуйте ее в специях для рыбы, посолите и поперчите, смажьте тушки с обеих сторон растительным маслом.
    При подаче посыпьте блюдо свежей зеленью. Запеченная рыба в духовке идеальна! Готовьте на здоровье!
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