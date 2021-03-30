Запеченная рыба в духовке — нереально вкусная! А также полезная! А если запечь рыбку с картофелем и овощами, то получается вдвойне вкуснее!
Запеченная рыба в духовке: ингредиенты
- 4 (четыре) шт — карпов
- 500 (пятьсот) гр — картофеля
- 1 (одна) шт — лимона
- 4 (четыре) зубчика — чеснока
- 2 (две) шт — лука
- 30 (тридцать) гр — масла сливочного
- 2 (две) ст. ложки — растительного масла
- соль, перец и зелень по вкусу
- 4 (четыре) шт — помидоров
Рецепт приготовления:
- Противень или форму застелите фольгой
- Картофель нарежьте тонкими ломтиками, выложите на противень
- Соедините для соуса размягченное сливочное масло, растительное масло, посолите и поперчите по вкусу
- Мелко нарежьте зелень и добавьте в соус, перемешайте и полейте картофель
- Запекайте картофель полчаса при 180 градусах
- Лук нарежьте тонкими полукольцами
- Чеснок мелко нарежьте
- Сначала обжарьте до полуготовности лук на растительном масле, добавьте чеснок и обжаривайте пару минут
- Посыпьте частью лука с чесноком картофель, выложите кружочки помидор, на них тушки рыбы, накройте сверху луком и помидорами
- Лимон нарежьте кружочками, выложите на рыбу и допекайте 40 минут. прежде чем отправлять рыбу в духовку на картофель, хорошо промаринуйте ее в специях для рыбы, посолите и поперчите, смажьте тушки с обеих сторон растительным маслом. При подаче посыпьте блюдо свежей зеленью. Запеченная рыба в духовке идеальна! Готовьте на здоровье!
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