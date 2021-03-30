Запеченная рыба в духовке — нереально вкусная! А также полезная! А если запечь рыбку с картофелем и овощами, то получается вдвойне вкуснее!

Запеченная рыба в духовке: ингредиенты

4 (четыре) шт — карпов 500 (пятьсот) гр — картофеля 1 (одна) шт — лимона 4 (четыре) зубчика — чеснока 2 (две) шт — лука 30 (тридцать) гр — масла сливочного 2 (две) ст. ложки — растительного масла соль, перец и зелень по вкусу 4 (четыре) шт — помидоров

Рецепт приготовления: