Взбиваю изюм с яйцом и готовлю вкусный десерт. Век живи – век учись

Оригинальный торт с коржами, которым придает яркий вкус изюм. Крем из сливок и сгущенки, будет дополнять коржи и у вас получится очень вкусный и простой торт.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

яйца, 4 шт;

изюм, 200 г;

сахар, 150 г;

молоко, 250 мл;

мука, 250 г;

разрыхлитель, 15 г.

Для приготовления крема необходимо:

сливки жирные, 300 мл;

сгущенка, 200 мл;

орехи, 100 г.

Процесс приготовления

Желтки смешиваем с изюмом и перебиваем при помощи погружного блендера до однородности.

Вливаем молоко и перемешиваем венчиком до однородности.

Всыпаем просеянную муку с разрыхлителем до густого состояния.

Форму застилаем пергаментом.

Белки смешиваем с солью и взбиваем миксером до густой и белой массы, всыпаем сахар и взбиваем до большей густоты.

Выкладываем белок с тесто и вымешиваем лопаткой.

Часть теста выливаем в форму, вторую часть – в другую форму и выпекаем коржи по 30 минут при 180 градусах.

Остужаем коржи, разрезаем на 2 коржа.

Формируем торт, смазывая коржи кремом.

Для крема взбиваем хорошо охлажденные сливки, затем частями вводим сгущенку и взбиваем до однородности.

Орехи берите по своему вкусу, обжариваем на сухой сковороде и измельчаем.

Торт обсыпаем орехами сверху и с боков, отправляем в холодильник на пару часов для стабилизации и охлаждения.