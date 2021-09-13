Взбиваю изюм с яйцом и готовлю вкусный десерт. Век живи – век учись

Оригинальный торт с коржами, которым придает яркий вкус изюм. Крем из сливок и сгущенки, будет дополнять коржи и у вас получится очень вкусный и простой торт.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- яйца, 4 шт;
- изюм, 200 г;
- сахар, 150 г;
- молоко, 250 мл;
- мука, 250 г;
- разрыхлитель, 15 г.
Для приготовления крема необходимо:
- сливки жирные, 300 мл;
- сгущенка, 200 мл;
- орехи, 100 г.
Процесс приготовления
Желтки смешиваем с изюмом и перебиваем при помощи погружного блендера до однородности.
Вливаем молоко и перемешиваем венчиком до однородности.
Всыпаем просеянную муку с разрыхлителем до густого состояния.
Форму застилаем пергаментом.
Белки смешиваем с солью и взбиваем миксером до густой и белой массы, всыпаем сахар и взбиваем до большей густоты.
Выкладываем белок с тесто и вымешиваем лопаткой.
Часть теста выливаем в форму, вторую часть – в другую форму и выпекаем коржи по 30 минут при 180 градусах.
Остужаем коржи, разрезаем на 2 коржа.
Формируем торт, смазывая коржи кремом.
Для крема взбиваем хорошо охлажденные сливки, затем частями вводим сгущенку и взбиваем до однородности.
Орехи берите по своему вкусу, обжариваем на сухой сковороде и измельчаем.
Торт обсыпаем орехами сверху и с боков, отправляем в холодильник на пару часов для стабилизации и охлаждения.
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