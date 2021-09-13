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Взбиваю изюм с яйцом и готовлю вкусный десерт. Век живи – век учись

Оригинальный торт с коржами, которым придает яркий вкус изюм. Крем из сливок и сгущенки, будет дополнять коржи и у вас получится очень вкусный и простой торт.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • яйца, 4 шт;
  • изюм, 200 г;
  • сахар, 150 г;
  • молоко, 250 мл;
  • мука, 250 г;
  • разрыхлитель, 15 г.

Для приготовления крема необходимо:

  • сливки жирные, 300 мл;
  • сгущенка, 200 мл;
  • орехи, 100 г.

Процесс приготовления

Желтки смешиваем с изюмом и перебиваем при помощи погружного блендера до однородности.

Вливаем молоко и перемешиваем венчиком до однородности.

Всыпаем просеянную муку с разрыхлителем до густого состояния.

Форму застилаем пергаментом.

Белки смешиваем с солью и взбиваем миксером до густой и белой массы, всыпаем сахар и взбиваем до большей густоты.

Выкладываем белок с тесто и вымешиваем лопаткой.

Часть теста выливаем в форму, вторую часть – в другую форму и выпекаем коржи по 30 минут при 180 градусах.

Взбиваю изюм с яйцом и готовлю вкусный десерт. Век живи – век учись

Остужаем коржи, разрезаем на 2 коржа.

Взбиваю изюм с яйцом и готовлю вкусный десерт. Век живи – век учись

Формируем торт, смазывая коржи кремом.

Для крема взбиваем хорошо охлажденные сливки, затем частями вводим сгущенку и взбиваем до однородности.

Орехи берите по своему вкусу, обжариваем на сухой сковороде и измельчаем.

Торт обсыпаем орехами сверху и с боков, отправляем в холодильник на пару часов для стабилизации и охлаждения.

Взбиваю изюм с яйцом и готовлю вкусный десерт. Век живи – век учись

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