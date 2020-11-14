Хачапури: 15 минут и вкусный завтрак готов.

Хачапури! Перед выходом из дому приготовим быстрый и вкусный завтрак без суеты и хлопот. Получаются хачапури очень вкусными, очень быстро и съедаются за раз.

Что же из себя представляет хачапури?

Эта знаменитая лепешка пришла к нам из Грузии. Готовится она из слоеного или сдобного теста с рассольным сыром. Имеет составное название: хачо –творог, пури – хлеб.

Хачапури: ингредиенты

двести миллилитров молока

сто шестьдесят – сто восемьдесят грамм муки

два яйца

триста грамм сыра (лучше брать сулугуни)

растительное или сливочное масло

Хачапури: как готовить

Яйца разбить в небольшую миску, посолить и взбить венчиком.

Добавить молоко и хорошо перемешать.

В ту же миску просеять муку в несколько этапов. Не забывать все время перемешивать массу.

Сыр добавить в два этапа и после каждой порции хорошо перемешать полученный состав. В итоге должны получить тесто по консистенции близкое к густой сметане.

Поставить сковороду на включенную плиту и разогреть.

В сковороду влить растительное масло и равномерно распределить по поверхности при помощи специальной силиконовой кисточки.

Тесто вылить в сковороду, выровнять ровным слоем. Прикрыть сковороду крышкой и жарить полученную лепешку с одной стороны до получения слегка румяной корочки. На это уходит примерно пять минут.

На это уходит примерно пять минут. Затем аккуратно перевернуть лепешку вверх дном при помощи лопаточки. Плотно закрыть сковороду крышкой и жарить еще буквально пять минут.

Все, наш сытный и вкусный завтрак готов.

Хачапури: готов

Выложить готовое хачапури на тарелку и можно подавать на завтрак с кофе или с чаем.