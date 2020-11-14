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Хачапури: 15 минут и вкусный завтрак готов.

Хачапури! Перед выходом из дому приготовим быстрый и вкусный завтрак без суеты и хлопот. Получаются хачапури очень вкусными, очень быстро и съедаются за раз.

Что же из себя представляет хачапури?

Эта знаменитая лепешка пришла к нам из Грузии. Готовится она из слоеного или сдобного теста с рассольным сыром. Имеет составное название: хачо –творог, пури – хлеб.

Хачапури

Хачапури: ингредиенты

  • двести миллилитров молока
  • сто шестьдесят – сто восемьдесят грамм муки
  • два яйца
  • триста грамм сыра (лучше брать сулугуни)
  • растительное или сливочное масло

Хачапури: как готовить

  • Яйца разбить в небольшую миску, посолить и взбить венчиком.
  • Добавить молоко и хорошо перемешать.
  • В ту же миску просеять муку в несколько этапов. Не забывать все время перемешивать массу.
  • Сыр добавить в два этапа и после каждой порции хорошо перемешать полученный состав. В итоге должны получить тесто по консистенции близкое к густой сметане.
  • Поставить сковороду на включенную плиту и разогреть.
  • В сковороду влить растительное масло и равномерно распределить по поверхности при помощи специальной силиконовой кисточки.
  • Тесто вылить в сковороду, выровнять ровным слоем. Прикрыть сковороду крышкой и жарить полученную лепешку с одной стороны до получения слегка румяной корочки.
    На это уходит примерно пять минут.
  • Затем аккуратно перевернуть лепешку вверх дном при помощи лопаточки. Плотно закрыть сковороду крышкой и жарить еще буквально пять минут.

Хачапури: 15 минут и вкусный завтрак готов.

Все, наш сытный и вкусный завтрак готов.

Хачапури: готов

Выложить готовое хачапури на тарелку и можно подавать на завтрак с кофе или с чаем.

Хачапури: 15 минут и вкусный завтрак готов. - На Кухне

Хачапури! Перед выходом из дому приготовим быстрый и вкусный завтрак без суеты и хлопот. Получаются хачапури очень вкусными, очень быстро и съедаются за раз.

Время подготовки: PT

Время готовки: PT

Общее время: PT

Ингредиенты рецепта:

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