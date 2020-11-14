Хачапури! Перед выходом из дому приготовим быстрый и вкусный завтрак без суеты и хлопот. Получаются хачапури очень вкусными, очень быстро и съедаются за раз.
Что же из себя представляет хачапури?
Эта знаменитая лепешка пришла к нам из Грузии. Готовится она из слоеного или сдобного теста с рассольным сыром. Имеет составное название: хачо –творог, пури – хлеб.
Хачапури: ингредиенты
- двести миллилитров молока
- сто шестьдесят – сто восемьдесят грамм муки
- два яйца
- триста грамм сыра (лучше брать сулугуни)
- растительное или сливочное масло
Хачапури: как готовить
- Яйца разбить в небольшую миску, посолить и взбить венчиком.
- Добавить молоко и хорошо перемешать.
- В ту же миску просеять муку в несколько этапов. Не забывать все время перемешивать массу.
- Сыр добавить в два этапа и после каждой порции хорошо перемешать полученный состав. В итоге должны получить тесто по консистенции близкое к густой сметане.
- Поставить сковороду на включенную плиту и разогреть.
- В сковороду влить растительное масло и равномерно распределить по поверхности при помощи специальной силиконовой кисточки.
- Тесто вылить в сковороду, выровнять ровным слоем. Прикрыть сковороду крышкой и жарить полученную лепешку с одной стороны до получения слегка румяной корочки. На это уходит примерно пять минут.
- Затем аккуратно перевернуть лепешку вверх дном при помощи лопаточки. Плотно закрыть сковороду крышкой и жарить еще буквально пять минут.
Все, наш сытный и вкусный завтрак готов.
Хачапури: готов
Выложить готовое хачапури на тарелку и можно подавать на завтрак с кофе или с чаем.
Хачапури: 15 минут и вкусный завтрак готов. - На Кухне
Хачапури! Перед выходом из дому приготовим быстрый и вкусный завтрак без суеты и хлопот. Получаются хачапури очень вкусными, очень быстро и съедаются за раз.
Время подготовки: PT
Время готовки: PT
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