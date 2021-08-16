Норвежский пирог. Эту выпечку называют заслуженно самой лучшей

Норвежский пирог получается очень сочным и хрустящими. Такой рецепт понравится вам и вашим родны и друзьям.

Норвежский пирог: ингредиенты

Тесто:

Мука – 160 г. (сто шестьдесят грамм) Яйца – 2 шт. (две штуки) Яблоки – 3-4 шт. (три-шетыре штуки) Сахар – 160 г. (сто шестьдесят грамм) Сахарная пудра – по вкусу Сливочное масло – 200 г. (двести грамм) Корица – ½ ч. л. (пол чайной ложки) Разрыхлитель – 2 ч. л. (две чайных ложки)

Посыпка:

Грецкие орехи – 30 г. (тридцать грамм) Сахар – 2 ст. л. (две столовых ложки) Сливочное масло – 15 г. (пятнадцать грамм)

Способ приготовления:

Размягчённое сливочное масло до пышности взбейте с сахаром.

После взбейте яйца и миксером доведите до кипения.

Добавьте просеянную муку и разрыхлитель.

Замешайте мягкое и гладкое тесто.

Дольками нарежьте очищенные яблоки, после выложите в застеленную пергаментом форму для выпечки.

Яблоки посыпьте корицей, выложите сверху тесто и разравняйте.

Сверху посыпьте рублёными грецкими орехами, сахаром и разложите мелкие кусочки холодного сливочного масла.

Выпекайте 35-40 минут при температуре 180 градусов.

Остудите в форме готовый пирог и посыпьте сахарной пудрой.

Норвежский пирог — мягкий и нежный

Пеките на здоровье!