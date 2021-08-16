Норвежский пирог. Эту выпечку называют заслуженно самой лучшей

Норвежский пирог получается очень сочным и хрустящими. Такой рецепт понравится вам и вашим родны и друзьям.
Норвежский пирог: ингредиенты
Тесто:
- Мука – 160 г. (сто шестьдесят грамм)
- Яйца – 2 шт. (две штуки)
- Яблоки – 3-4 шт. (три-шетыре штуки)
- Сахар – 160 г. (сто шестьдесят грамм)
- Сахарная пудра – по вкусу
- Сливочное масло – 200 г. (двести грамм)
- Корица – ½ ч. л. (пол чайной ложки)
- Разрыхлитель – 2 ч. л. (две чайных ложки)
Посыпка:
- Грецкие орехи – 30 г. (тридцать грамм)
- Сахар – 2 ст. л. (две столовых ложки)
- Сливочное масло – 15 г. (пятнадцать грамм)
Способ приготовления:
- Размягчённое сливочное масло до пышности взбейте с сахаром.
- После взбейте яйца и миксером доведите до кипения.
- Добавьте просеянную муку и разрыхлитель.
- Замешайте мягкое и гладкое тесто.
- Дольками нарежьте очищенные яблоки, после выложите в застеленную пергаментом форму для выпечки.
- Яблоки посыпьте корицей, выложите сверху тесто и разравняйте.
- Сверху посыпьте рублёными грецкими орехами, сахаром и разложите мелкие кусочки холодного сливочного масла.
- Выпекайте 35-40 минут при температуре 180 градусов.
- Остудите в форме готовый пирог и посыпьте сахарной пудрой.
Норвежский пирог — мягкий и нежный
Пеките на здоровье!
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