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Норвежский пирог. Эту выпечку называют заслуженно самой лучшей

Норвежский пирог получается очень сочным и хрустящими. Такой рецепт понравится вам и вашим родны и друзьям.

Норвежский пирог: ингредиенты

Норвежский пирог

Тесто:

  1. Мука – 160 г. (сто шестьдесят грамм)
  2. Яйца – 2 шт. (две штуки)
  3. Яблоки – 3-4 шт. (три-шетыре штуки)
  4. Сахар – 160 г. (сто шестьдесят грамм)
  5. Сахарная пудра – по вкусу
  6. Сливочное масло – 200 г. (двести грамм)
  7. Корица – ½ ч. л. (пол чайной ложки)
  8. Разрыхлитель – 2 ч. л. (две чайных ложки)

Посыпка:

  1. Грецкие орехи – 30 г. (тридцать грамм)
  2. Сахар – 2 ст. л. (две столовых ложки)
  3. Сливочное масло – 15 г. (пятнадцать грамм)

Способ приготовления:

  • Размягчённое сливочное масло до пышности взбейте с сахаром.
  • После взбейте яйца и миксером доведите до кипения.
  • Добавьте просеянную муку и разрыхлитель.
  • Замешайте мягкое и гладкое тесто.
  • Дольками нарежьте очищенные яблоки, после выложите в застеленную пергаментом форму для выпечки.
  • Яблоки посыпьте корицей, выложите сверху тесто и разравняйте.
  • Сверху посыпьте рублёными грецкими орехами, сахаром и разложите мелкие кусочки холодного сливочного масла.
  • Выпекайте 35-40 минут при температуре 180 градусов.
  • Остудите в форме готовый пирог и посыпьте сахарной пудрой.

Норвежский пирог — мягкий и нежный

Норвежский пирог. Эту выпечку называют заслуженно самой лучшей 2

Пеките на здоровье!

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