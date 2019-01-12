Завтрак, который можно взять с собой «Мини — фриттата»

Мини фриттата — вкусное блюдо, которое быстро готовится. Понравится всем, кто следит за своим весом, ведь оно малокалорийное. Такое блюдо можно есть на завтрак или взять с собой в качестве перекуса. Блюдо вкусное, сытное и богато полезными белками.
Необходимые продукты
- 6 куриных яиц
- 70 миллилитров йогурта
- 100 грамм вареного куриного филе
- 50 грамм кукурузы
- 70 грамм сыра
- зелень, соль, перец по вкусу
Начинаем приготовление
- Разогреваем духовку до 170 градусов.
- В глубокую миску вбиваем яйца и вливаем йогурт. Все перемешиваем.
- Сыр натираем на терке, куриное филе нарезаем мелкими кусочками. Измельчаем зелень. Подготовленные продукты добавляем к яйца, солим и перчим по вкусу.
- Берем форму для кексов, промазываем ее маслом и выкладываем подготовленную смесь. Заполняем смесью форму, примерно на 1/3 часть. Ставим форму в духовку и выпекаем блюдо 18-20 минут. Готовую фриттату достаем из формы, перекладываем на тарелку и подаем к столу. А еще ее можно заморозить и размораживать по мере необходимости. От такой процедуры она совсем не теряет своих вкусовых качеств.
Приятного аппетита!
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