Завтрак, который можно взять с собой «Мини — фриттата»

Мини фриттата — вкусное блюдо, которое быстро готовится. Понравится всем, кто следит за своим весом, ведь оно малокалорийное. Такое блюдо можно есть на завтрак или взять с собой в качестве перекуса. Блюдо вкусное, сытное и богато полезными белками.

Необходимые продукты

6 куриных яиц

70 миллилитров йогурта

100 грамм вареного куриного филе

50 грамм кукурузы

70 грамм сыра

зелень, соль, перец по вкусу

Начинаем приготовление

Разогреваем духовку до 170 градусов. В глубокую миску вбиваем яйца и вливаем йогурт. Все перемешиваем. Сыр натираем на терке, куриное филе нарезаем мелкими кусочками. Измельчаем зелень. Подготовленные продукты добавляем к яйца, солим и перчим по вкусу. Берем форму для кексов, промазываем ее маслом и выкладываем подготовленную смесь. Заполняем смесью форму, примерно на 1/3 часть. Ставим форму в духовку и выпекаем блюдо 18-20 минут. Готовую фриттату достаем из формы, перекладываем на тарелку и подаем к столу. А еще ее можно заморозить и размораживать по мере необходимости. От такой процедуры она совсем не теряет своих вкусовых качеств.

Приятного аппетита!

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