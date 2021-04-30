Мочёная курица в духовке. Не нужна ни фольга, ни рукав. Курица получается очень сочной

Мочёная курица в духовке подойдёт с любым гарниром, соусами либо салатами. Один раз попробовав курицу по этому рецепту, Вы всегда будете готовить именно так.

Мочёная курица в духовке: ингредиенты

Куриная тушка — 1 шт. (одна штука) Холодная кипячёная вода — 1,5 — 2 ст. л (полторы-две столовые ложки) Сливочное масло — 50 гр. (пятьдесят грамм) Яблоки — 2-3 шт. (две — три штуки) Соль, перец — по вкусу Паприка — 1,5 ч. л (полторы чайные ложки)

Рецепт приготовления:

Растворите три столовые ложки соли в одном литре воды.

Хорошо промойте тушку и поместите в большую ёмкость, залейте солёным раствором.

На курицу сверху поставьте тяжесть и оставьте на 8-10 часов.

Тушку достаньте, дайте стечь и просушите бумажным полотенцем.

Совет: для того, чтобы мясо курицы было ароматным, внутрь тушки можно уложить ароматные травы и зелень. Сюда прекрасно подойдут тимьян, розмарин и петрушка.

Паприку и другие специи смешайте с размягчённым сливочным маслом, смажьте тушку и выложите в форму.

Запекайте при 180 градусах 1,5 — 2 часа.

Мочёная курица в духовке наполнит дом невероятным ароматом.

Приятного Вам аппетита!