Мочёная курица в духовке. Не нужна ни фольга, ни рукав. Курица получается очень сочной

Мочёная курица в духовке подойдёт с любым гарниром, соусами либо салатами. Один раз попробовав курицу по этому рецепту, Вы всегда будете готовить именно так.
Мочёная курица в духовке: ингредиенты
- Куриная тушка — 1 шт. (одна штука)
- Холодная кипячёная вода — 1,5 — 2 ст. л (полторы-две столовые ложки)
- Сливочное масло — 50 гр. (пятьдесят грамм)
- Яблоки — 2-3 шт. (две — три штуки)
- Соль, перец — по вкусу
- Паприка — 1,5 ч. л (полторы чайные ложки)
Рецепт приготовления:
- Растворите три столовые ложки соли в одном литре воды.
- Хорошо промойте тушку и поместите в большую ёмкость, залейте солёным раствором.
- На курицу сверху поставьте тяжесть и оставьте на 8-10 часов.
- Тушку достаньте, дайте стечь и просушите бумажным полотенцем.
Совет: для того, чтобы мясо курицы было ароматным, внутрь тушки можно уложить ароматные травы и зелень. Сюда прекрасно подойдут тимьян, розмарин и петрушка.
- Паприку и другие специи смешайте с размягчённым сливочным маслом, смажьте тушку и выложите в форму.
- Запекайте при 180 градусах 1,5 — 2 часа.
Мочёная курица в духовке наполнит дом невероятным ароматом.
Приятного Вам аппетита!
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