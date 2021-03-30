Расскажу, как я готовлю очень сочные и пышные котлеты: добавляя в фарш вместо хлеба и батона совсем другой ингредиент

Любая хозяйка знает, как вкусно приготовить домашние котлетки! И думаю, у каждой есть свой проверенный «коронный» рецепт.

Сегодня и я спешу поделиться с вами одним из моих самых любимых способов приготовления котлет. В чем его особенность? Вместо традиционного вымоченного в молоке батона или хлеба я добавляю в котлетный фарш совсем другой ингредиент… Благодаря ему котлеты отлично держать форму, получаются упругими, но при этом очень сочными и аппетитными.

И при этом, при обжарке я не использую панировку, а котлеты покрываются красивой корочкой. Предлагаю попробовать приготовить такие котлеты по моему рецепту — уверяю, они реально ооочень вкусные!

Ингредиенты для приготовления самых сочных котлет:

Мясной фарш – 600-700 г

Репчатый лук – 1-2 шт.

Манная крупа – 3 ст. л.

Соль – неполная 1 ч. л. а точнее по вкусу

Черный молотый перец – 1-2 щепотки

Яйцо куриное – 1 шт. (крупное)

Свежая или сушеная зелень – по вкусу

Приправа для котлет или ваши любимые специи – по вкусу

Растительное масло – для жарки.

Начинаем готовить…

Если у вас фарш замороженный, конечно же достаем его из морозилки и размораживаем! Понятное дело, со свежепрокрученным фаршем такой процедуры не потребуется…

Репчатый лук для добавления в фарш очищаем и нарезаем произвольными крупными четвертинками.

Складываем порезанный лук в миску или чашу блендера (смотря какого вида у вас блендер), сюда же разбиваем яйцо.

И пробиваем все блендером до кашицеобразного состояния. Если блендера у вас нет, лук можно мелко нарезать или пропустить через мясорубку (и хорошо бы это сделать через мелкую решетку), а яйцо взбиваем венчиком до пышности и все перемешиваем.

Затем добавляем в луковую кашицу манную крупу, перемешиваем и даем какое-то время этой массе постоять, нужно дождаться, чтобы манка разбухла.

После того, как манка достаточно разбухнет, добавляем мелко порезанную зелень (можно использовать и сушеные травы), соль, перец и другие специи по вкусу. Я очень люблю добавлять сушеный чеснок, но можно взять и готовую смесь для приготовления котлет.

И теперь добавляем мясной фарш. Я в этот раз готовлю котлеты из смешанного свино-говяжьего фарша. Но также вкусно получается и из куриного (который пожирнее — из бедер, а не из филе), и из индюшиного. В общем, берёте любой фарш по своему вкусу…

Все тщательно перемешиваем. Фарш получается воздушным и нежным.

Теперь в сковороду наливаем растительное масло, разогреваем его на среднем огне. А пока масло разогревается, конечно же формируем котлеты. Готовые сформированные котлеты выкладываем в разогретое масло и обжариваем по 3-4 минуты с каждой стороны, до румяной корочки.

Это еще не все, дочитайте до конца ↓↓↓ Дальше важный момент!

Когда все котлеты будут обжарены, складываем их в сковороду, предварительно конечно же её помыв… Если есть вторая чистая сковородка, можно взять ее! Наливаем в сковороду где-то полстакана воды (100 мл) и ставим на слабый огонь. Накрываем крышкой и пропариваем котлеты в течение 7-10 минут.

Такие котлеты получаются безумно сочными и нежными. А уж какой гарнир подать к таким котлетам, это вы решайте сами… Готовьте, пробуйте, Приятного аппетита!