Расскажу, как я готовлю очень сочные и пышные котлеты: добавляя в фарш вместо хлеба и батона совсем другой ингредиент

Любая хозяйка знает, как вкусно приготовить домашние котлетки! И думаю, у каждой есть свой проверенный «коронный» рецепт.
Сегодня и я спешу поделиться с вами одним из моих самых любимых способов приготовления котлет. В чем его особенность? Вместо традиционного вымоченного в молоке батона или хлеба я добавляю в котлетный фарш совсем другой ингредиент… Благодаря ему котлеты отлично держать форму, получаются упругими, но при этом очень сочными и аппетитными.
И при этом, при обжарке я не использую панировку, а котлеты покрываются красивой корочкой. Предлагаю попробовать приготовить такие котлеты по моему рецепту — уверяю, они реально ооочень вкусные!
Ингредиенты для приготовления самых сочных котлет:
- Мясной фарш – 600-700 г
- Репчатый лук – 1-2 шт.
- Манная крупа – 3 ст. л.
- Соль – неполная 1 ч. л. а точнее по вкусу
- Черный молотый перец – 1-2 щепотки
- Яйцо куриное – 1 шт. (крупное)
- Свежая или сушеная зелень – по вкусу
- Приправа для котлет или ваши любимые специи – по вкусу
- Растительное масло – для жарки.
Начинаем готовить…
Если у вас фарш замороженный, конечно же достаем его из морозилки и размораживаем! Понятное дело, со свежепрокрученным фаршем такой процедуры не потребуется…
Репчатый лук для добавления в фарш очищаем и нарезаем произвольными крупными четвертинками.Складываем порезанный лук в миску или чашу блендера (смотря какого вида у вас блендер), сюда же разбиваем яйцо.
И пробиваем все блендером до кашицеобразного состояния. Если блендера у вас нет, лук можно мелко нарезать или пропустить через мясорубку (и хорошо бы это сделать через мелкую решетку), а яйцо взбиваем венчиком до пышности и все перемешиваем.
Затем добавляем в луковую кашицу манную крупу, перемешиваем и даем какое-то время этой массе постоять, нужно дождаться, чтобы манка разбухла.
После того, как манка достаточно разбухнет, добавляем мелко порезанную зелень (можно использовать и сушеные травы), соль, перец и другие специи по вкусу. Я очень люблю добавлять сушеный чеснок, но можно взять и готовую смесь для приготовления котлет.
И теперь добавляем мясной фарш. Я в этот раз готовлю котлеты из смешанного свино-говяжьего фарша. Но также вкусно получается и из куриного (который пожирнее — из бедер, а не из филе), и из индюшиного. В общем, берёте любой фарш по своему вкусу…
Все тщательно перемешиваем. Фарш получается воздушным и нежным.
Теперь в сковороду наливаем растительное масло, разогреваем его на среднем огне. А пока масло разогревается, конечно же формируем котлеты. Готовые сформированные котлеты выкладываем в разогретое масло и обжариваем по 3-4 минуты с каждой стороны, до румяной корочки.
Это еще не все, дочитайте до конца ↓↓↓ Дальше важный момент!
Когда все котлеты будут обжарены, складываем их в сковороду, предварительно конечно же её помыв… Если есть вторая чистая сковородка, можно взять ее! Наливаем в сковороду где-то полстакана воды (100 мл) и ставим на слабый огонь. Накрываем крышкой и пропариваем котлеты в течение 7-10 минут.
Такие котлеты получаются безумно сочными и нежными. А уж какой гарнир подать к таким котлетам, это вы решайте сами… Готовьте, пробуйте, Приятного аппетита!
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