Готовлю сыр Филадельфия из кефира и домашней сметаны! Мягкий сыр без заморочек, простой и доступный рецепт

В последнее врем стали очень популярными рецепты творога и домашнего сыра из сметаны и кефира. Попробовав один раз такой рецепт, я теперь постоянно готовлю это вкусное и полезное блюдо. Только каждый раз меняю наполнители.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

сметана жирная, 500 мл;

кефир жирный, 500 мл;

соль, 0.5 ч.л;

лимонный сок, 1 ч.л;

зелень.

Процесс приготовления

Берите самые жирные и качественные сметану и кефир. Если вы возьмете менее жирные продукты, продукт будет дольше готовится.

Сметану смешиваем с солью и лимонным соком, кефиром. Вымешиваем массу очень хорошо до однородности.

Совет: лимонный сок и соль добавляйте по своему вкусу.

Сито закрываем марлей, сложенной в несколько слоев и устанавливаем в емкости.

Выкладываем массу на марлю, накрываем тарелкой и сверху ставим 3л банку и отправляем конструкцию в холодильник.

Вынимаем все их холодильника и видим и видим, что получился достаточно плотный сыр.

Теперь вы можете смешать его с мелко резанным укропом и петрушкой (только предварительно просушите их) или со смесью перцев, другими специями, чесноком, кусочками сушенного сладкого перца и т.д. Подходит сыр и в качестве крема для торта, только соли в этом случае добавляйте мало.

Можно скрутить из сыра «ролл», обваляв его в зелени и отправив на хранение в холодильник.

Когда масса остынет за пару часов, можно подавать к столу.

Хранить сыр лучше в закрытых емкостях. А подавать сыр можно к разным мясным блюдам.