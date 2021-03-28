Готовлю сыр Филадельфия из кефира и домашней сметаны! Мягкий сыр без заморочек, простой и доступный рецепт

В последнее врем стали очень популярными рецепты творога и домашнего сыра из сметаны и кефира. Попробовав один раз такой рецепт, я теперь постоянно готовлю это вкусное и полезное блюдо. Только каждый раз меняю наполнители.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- сметана жирная, 500 мл;
- кефир жирный, 500 мл;
- соль, 0.5 ч.л;
- лимонный сок, 1 ч.л;
- зелень.
Процесс приготовления
Берите самые жирные и качественные сметану и кефир. Если вы возьмете менее жирные продукты, продукт будет дольше готовится.
Сметану смешиваем с солью и лимонным соком, кефиром. Вымешиваем массу очень хорошо до однородности.
Совет: лимонный сок и соль добавляйте по своему вкусу.
Сито закрываем марлей, сложенной в несколько слоев и устанавливаем в емкости.
Выкладываем массу на марлю, накрываем тарелкой и сверху ставим 3л банку и отправляем конструкцию в холодильник.
Вынимаем все их холодильника и видим и видим, что получился достаточно плотный сыр.
Теперь вы можете смешать его с мелко резанным укропом и петрушкой (только предварительно просушите их) или со смесью перцев, другими специями, чесноком, кусочками сушенного сладкого перца и т.д. Подходит сыр и в качестве крема для торта, только соли в этом случае добавляйте мало.
Можно скрутить из сыра «ролл», обваляв его в зелени и отправив на хранение в холодильник.
Когда масса остынет за пару часов, можно подавать к столу.
Хранить сыр лучше в закрытых емкостях. А подавать сыр можно к разным мясным блюдам.
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