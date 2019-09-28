Польский пирог — эклер. Нежный и очень вкусный, просто пальчики оближешь





Просто удивлена малоизвестностью этого польского чуда. Пирожок, а скорее — тортик, просто чудо как хорош. Нежный и совсем не приторный. Думаю, если вы рискнёте его приготовить, то сделаете это потом ещё не раз.

ИНГРЕДИЕНТЫ

Для теста:

Вода — 1 стак (230 мл)

Маргарин (масло) — 100 г

Мука — 1 стак. (150 г)

Яйца — 5 шт.

Соль — 1/3 ч.л.

Разрыхлитель — 1/2 ч.л.

Для крема:

Молоко — 3 стак. (700 г)

Сахар — 1 стак. (160 г)

Мука — 80 г (ок. 4 ст. л с маленькой горкой)

Крахмал — 80 г (у меня картофельный, 4 ст. л)

Желтки яичные сырые — 2 шт.

Ванилин — 2 г (целый пакетик без сахара)

Масло сливочное — 200 г

Приготовление:

Тесто

Воду с маргарином (маслом) и солью довести до кипения.Сразу всыпать всю муку. Интенсивно размешивать, чтобы не образовывались комки.Держим на маленьком огне пару минут и всё время мешаем тесто.

Снимаем с огня. Тесто должно быть гладкое и довольно крутое. Охладить тесто перед добавлением яиц, чтобы они не свернулись. До чуть тёпленького состояния. Теперь добавим яйца по такой схеме: положили одно яйцо — размешали до однородности.Положили следующее — размешали до однородности.И так все 5 штук. Тесто постепенно становится мягче.В конце добавим разрыхлитель. Тесто не крутое.

У меня были эмалированные противни, поэтому я положила пекарскую бумагу и смазала её. Затем размазала половину теста на один, вторую на другой противень.Но это количество теста прекрасно разместится на большом противне от стандартной 4-конфорочой плиты. Потом надо просто разрезать его поперёк на 2 части.

Перед выпечкой духовку нагреть (200 град.) Выпекать при темп. 200 град. около 25 минут.

Духовку во время выпечки не открывать, чтобы тесто не осело.

Тесто не должно получаться клёклым внутри. Если у вас такое произошло — вы не допекли корж. Ориентируйтесь по своей духовке. У меня верхний и нижний нагрев и духовка «шустрая».

Теперь готовим крем.

Желтки, крахмал, муку, ванилин размешать с 1 стаканом молока (третья часть всего молока по норме). Получится молочно-крахмальная смесь.

Остальное молоко нагреть и добавить сахар. Нагревать примерно до 80-90 град. Добавить в горячее молоко нашу молочно-крахмальную часть.Нагревать, активно помешивая, до загустения.

Охладить до комнатной температуры.

Масло должно быть не из холодильника, мягким. Взобьём его до лёгкого побеления.Теперь порциями добавляем пудинговую часть. Всё перемешиваем миксером до однородности.

Крем на выходе нежный, форму пока не особо держит, так и должно быть.

Выкладываем весь крем на один охлаждённый корж. Сверху накрываем вторым. Оставляем на ночь, чтобы пудинг окреп. Перед подачей посыпаем сверху сахарной пудрой.

Уверена, что у вас получится восхитительный пирог .

Приятного аппетита!

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