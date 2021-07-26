Пирожки без хлопот: пышные и мягкие. Быстрые пирожки без дрожжей на кефире

Пирожки очень пышные, мягкие, тесто прекрасно сочетается с самой разной начинкой. На следующий день, они также будут мягкими.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

-кефир, 500 мл;

-мука, 750 г;

-желтки, 2 шт;

-сметана жирная, 100 г;

-масло растительное, 50 г;

-соль, 2 ч.л;

-сахар, 30 г;

-сода, 1 ч.л.

Для приготовления начинки из картофеля:

-картофель 300 г;

-лук, 1 шт;

-масло сливочное, 30 г;

-соль, перец, тимьян.

Для начинки из печени:

-куриная печень 250 г;

-лук и морковь по 1 шт;

-яйца вареные, 2 шт;

-масло сливочное, 30 г;

-соль, перец, тимьян, чеснока, итальянские травы.

Процесс приготовления

Кефир и сметана должны быть комнатной температуры, поэтому вынимайте их из холодильника заранее.

Картофель отвариваем и превращаем в пюре со сливочным маслом, добавляем обжаренный лук, небольшую часть. Добавляем все специи и солим по вкусу.

Морковь обжариваем со второй частью лука и добавляем куриную печень, обжариваем до готовности около 10 минут, перемешиваем.

Когда масса остынет, измельчаем блендером и добавляем тертые вареные яйца, перемешиваем.

Для теста в кефир вливаем растительное масло, сметану, соль и сахар, перемешиваем.

Муку просеиваем и частями вводим в массу, вымешиваем тесто.

Всыпаем соду, добавляем остальную муку и вымешиваем мягкое и эластичное тесто.

Совет: важно не забить тесто мукой, чтобы пирожки хорошо поднимались при жарке.

Тесто делим на 22 кусочка, каждый раскатываем и выкладываем начинку, формируем пирожки.

Совет: лучше работать с тестом, смазав руки и стол растительным маслом, так пирожки не будут гореть на сковороде при жарке.

Обжариваем пирожки с разными начинками и подаем к столу.

Вкусно подать со сметаной, чесночным соусом и другими добавками.