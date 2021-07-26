Пирожки без хлопот: пышные и мягкие. Быстрые пирожки без дрожжей на кефире

Пирожки очень пышные, мягкие, тесто прекрасно сочетается с самой разной начинкой. На следующий день, они также будут мягкими.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
-кефир, 500 мл;
-мука, 750 г;
-желтки, 2 шт;
-сметана жирная, 100 г;
-масло растительное, 50 г;
-соль, 2 ч.л;
-сахар, 30 г;
-сода, 1 ч.л.
Для приготовления начинки из картофеля:
-картофель 300 г;
-лук, 1 шт;
-масло сливочное, 30 г;
-соль, перец, тимьян.
Для начинки из печени:
-куриная печень 250 г;
-лук и морковь по 1 шт;
-яйца вареные, 2 шт;
-масло сливочное, 30 г;
-соль, перец, тимьян, чеснока, итальянские травы.
Процесс приготовления
Кефир и сметана должны быть комнатной температуры, поэтому вынимайте их из холодильника заранее.
Картофель отвариваем и превращаем в пюре со сливочным маслом, добавляем обжаренный лук, небольшую часть. Добавляем все специи и солим по вкусу.
Морковь обжариваем со второй частью лука и добавляем куриную печень, обжариваем до готовности около 10 минут, перемешиваем.
Когда масса остынет, измельчаем блендером и добавляем тертые вареные яйца, перемешиваем.
Для теста в кефир вливаем растительное масло, сметану, соль и сахар, перемешиваем.
Муку просеиваем и частями вводим в массу, вымешиваем тесто.
Всыпаем соду, добавляем остальную муку и вымешиваем мягкое и эластичное тесто.
Совет: важно не забить тесто мукой, чтобы пирожки хорошо поднимались при жарке.
Тесто делим на 22 кусочка, каждый раскатываем и выкладываем начинку, формируем пирожки.
Совет: лучше работать с тестом, смазав руки и стол растительным маслом, так пирожки не будут гореть на сковороде при жарке.
Обжариваем пирожки с разными начинками и подаем к столу.
Вкусно подать со сметаной, чесночным соусом и другими добавками.
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