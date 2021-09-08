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Тарт-татен с персиками Белоснежка. Необычный пирог с насыщенным вкусом персиков

Тарт-татен с персиками Белоснежка — необычный десерт, который съедается за один приём.

 Тарт-татен с персиками Белоснежка: ингредиенты

Тарт-татен с персиками Белоснежка

  1. Мука — 250 гр. (двести пятьдесят грамм)
  2. Сливочное масло — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
  3. Яйца — 1 шт. (одна штука)
  4. Сахар — 70 гр. и ещё 2 ст.л (семьдесят грамм и две столовые ложки)
  5. Крупные персики — 6 шт. (шесть штук)

Рецепт приготовления:

  • Приготовьте тесто: муку порубите с 120 гр. холодного масла и всыпьте 70 гр. сахара. Разотрите в крошку при помощи рук.
  • Затем добавьте яйцо и замесите руками тесто, скатайте в шар, заверните в пищевую плёнку и отправьте в холодильник на пару часов.
  • Персики промойте, разрежьте пополам, при желании снимите кожицу.
  • Растопите в сковороде 40 гр. масла, всыпьте на него 2 ст. л сахара, выложите кусочки персиков и немного обжарьте на медленном огне.
  • Охлаждённое тесто достаньте из холодильника, раскатайте в круг диаметром. чуть больше диаметра формы для выпекания.
  • При помощи скалки тесто перенесите и накройте персики, края подоткните, в нескольких местах наколите вилкой.
  • Поставьте на 35-40 минут в разогретую до 180 градусов духовку.
  • После приготовления пирог сразу накройте большой тарелкой и переверните, дайте слегка остыть.

Тарт-татен с персиками Белоснежка — вкусно и необычно

 

Тарт-татен с персиками Белоснежка. Необычный пирог с насыщенным вкусом персиков 2

Пеките на здоровье!

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