Тарт-татен с персиками Белоснежка. Необычный пирог с насыщенным вкусом персиков

Тарт-татен с персиками Белоснежка — необычный десерт, который съедается за один приём.
Тарт-татен с персиками Белоснежка: ингредиенты
- Мука — 250 гр. (двести пятьдесят грамм)
- Сливочное масло — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
- Яйца — 1 шт. (одна штука)
- Сахар — 70 гр. и ещё 2 ст.л (семьдесят грамм и две столовые ложки)
- Крупные персики — 6 шт. (шесть штук)
Рецепт приготовления:
- Приготовьте тесто: муку порубите с 120 гр. холодного масла и всыпьте 70 гр. сахара. Разотрите в крошку при помощи рук.
- Затем добавьте яйцо и замесите руками тесто, скатайте в шар, заверните в пищевую плёнку и отправьте в холодильник на пару часов.
- Персики промойте, разрежьте пополам, при желании снимите кожицу.
- Растопите в сковороде 40 гр. масла, всыпьте на него 2 ст. л сахара, выложите кусочки персиков и немного обжарьте на медленном огне.
- Охлаждённое тесто достаньте из холодильника, раскатайте в круг диаметром. чуть больше диаметра формы для выпекания.
- При помощи скалки тесто перенесите и накройте персики, края подоткните, в нескольких местах наколите вилкой.
- Поставьте на 35-40 минут в разогретую до 180 градусов духовку.
- После приготовления пирог сразу накройте большой тарелкой и переверните, дайте слегка остыть.
Тарт-татен с персиками Белоснежка — вкусно и необычно
Пеките на здоровье!
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