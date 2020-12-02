Свекла + селедка = не «шуба». В салате всего 4 недорогих ингредиента, а вкус невероятный. Готовить – проще не бывает

Салат с селедкой, но в нем еще есть и зеленый горошек, что делает его вообще не похожим на шубу. Поверьте, получается очень вкусно и оригинально, я такой салат готовлю и на праздничный стол и всем гостям он нравится.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

селедка, 1 шт;

свекла отварная, 3 шт;

горошек зеленый, 1 банка;

лук, 1 шт;

масло растительное не рафинированное.

Процесс приготовления

Отвариваем свеклу, остужаем и режем кубиком.

Селедку разделываем на филе, убираем косточки и также режем кубиком.

Лук мелко режем.

Смешиваем все продукты и заправляем салат нерафинированным растительным маслом. Аромат такого настоящего подсолнечного масла, прекрасно подходит для селедки и для свеклы, эти продукты всегда отлично сочетаемы.