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Бисквитный торт Медовый. Легко приготовить и приятно кушать

Бисквитный торт Медовый — такой нежный и воздушный! А еще важнее, что может быть вкуснее и полезнее домашней выпечки?

Бисквитный торт Медовый

Бисквитный торт Медовый: ингредиенты

На тесто

  1. 3 (три) шт — яиц
  2. 4 (четыре) ст. ложки — меда
  3. 1/2 стакана — сахара
  4. 1 (одна) ч. ложка — соды
  5. 1 (один) стакан — муки

Для заварного крема

  1. 250 (двести пятьдесят) мл — молока
  2. 100 (сто) гр — сливочного масла
  3. 1 (одна) ст. ложка — муки
  4. 100 (сто) гр — сахара
  5. 1 (одна) шт — яиц

Рецепт приготовления:

  • Готовим бисквит. Сахар взбейте с яйцами до образования пышной, белой массы
  • Мед переложите в кастрюльку с толстым дном и подогреть до 50 градусов
  • Всыпать соду (масса будет пениться) и постоянно помешивая (на среднем огне), доведите массу до темно — карамельного цвета
  • Вмешайте горячий мед (по одной ложке) во взбитые с сахаром яйца, постоянно размешивая, чтобы яйца не свернулись. В три приема добавьте просеянную муку. Должно получиться тесто, по консистенции напоминающее густую сметану. Вылейте тесто в форму, а дно застелите пергаментной бумагой. Отправьте бисквит выпекаться в предварительно разогретую духовку до 160 градусов на 40 минут
  • Теперь займемся кремом. Смешайте в кастрюле яйца, сахар, молоко. Всыпать муку, хорошо перемешайте. Нагрейте молочно-яичную смесь на среднем огне, постоянно помешивая.
    Масса должна загустеть. Перелейте заварную основу в посуду, накройте пищевой пленкой и дайте полностью остыть
  • Масло комнатной температуры взбейте до белого цвета, соедините с остывшей заварной основой и снова взбейте. Должен получиться гладкий крем, однородной консистенции. Остывший бисквит разрежьте на три коржа, смажьте кремом, украсьте крошкой. Бисквитный торт Медовый скорее подавайте к столу!
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