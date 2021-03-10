Бисквитный торт Медовый. Легко приготовить и приятно кушать

Бисквитный торт Медовый — такой нежный и воздушный! А еще важнее, что может быть вкуснее и полезнее домашней выпечки?
Бисквитный торт Медовый: ингредиенты
На тесто
- 3 (три) шт — яиц
- 4 (четыре) ст. ложки — меда
- 1/2 стакана — сахара
- 1 (одна) ч. ложка — соды
- 1 (один) стакан — муки
Для заварного крема
- 250 (двести пятьдесят) мл — молока
- 100 (сто) гр — сливочного масла
- 1 (одна) ст. ложка — муки
- 100 (сто) гр — сахара
- 1 (одна) шт — яиц
Рецепт приготовления:
- Готовим бисквит. Сахар взбейте с яйцами до образования пышной, белой массы
- Мед переложите в кастрюльку с толстым дном и подогреть до 50 градусов
- Всыпать соду (масса будет пениться) и постоянно помешивая (на среднем огне), доведите массу до темно — карамельного цвета
- Вмешайте горячий мед (по одной ложке) во взбитые с сахаром яйца, постоянно размешивая, чтобы яйца не свернулись. В три приема добавьте просеянную муку. Должно получиться тесто, по консистенции напоминающее густую сметану. Вылейте тесто в форму, а дно застелите пергаментной бумагой. Отправьте бисквит выпекаться в предварительно разогретую духовку до 160 градусов на 40 минут
- Теперь займемся кремом. Смешайте в кастрюле яйца, сахар, молоко. Всыпать муку, хорошо перемешайте. Нагрейте молочно-яичную смесь на среднем огне, постоянно помешивая. Масса должна загустеть. Перелейте заварную основу в посуду, накройте пищевой пленкой и дайте полностью остыть
- Масло комнатной температуры взбейте до белого цвета, соедините с остывшей заварной основой и снова взбейте. Должен получиться гладкий крем, однородной консистенции. Остывший бисквит разрежьте на три коржа, смажьте кремом, украсьте крошкой. Бисквитный торт Медовый скорее подавайте к столу!
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