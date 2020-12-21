Печеночные рогалики — шедевр в мире закусок! Рулетики из печени, праздничная закуска

Такая закуска на праздничный стол станет настоящим украшением праздника. Готовится все очень просто и из обычного набора продуктов.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- печень, 350 г;
- яйца, 2 шт4
- молоко, 250 мл;
- соль, 1 ч.л;
- перец, 1\2 ч.л;
- мука, 100 г;
- масло растительное, 25 мл.
Для приготовления начинки необходимо:
- морковь и лук по 1 шт;
- сыр сливочный, 300 г;
- чеснок, 2 зубчика;
- укроп;
- сметана, 50 г
- соль, перец, специи.
Процесс приготовления
Лук мелко режем и обжариваем до готовности на растительном масле.
Морковь трем на крупной терке и добавляем морковь, обжариваем до мягкости моркови.
Кусочки печени измельчаем при помощи блендера.
Совет: печень берите любую, свиную или куриную.
Яйца смешиваем с солью, перцем и мукой, молоком и взбиваем блендером до однородности.
Добавляем в массу печень измельченную и перебиваем до однородности.
Жарим блины на сковороде и остужаем. Не делайте печеночные блины толстыми.
Когда переворачиваете, смазывайте поверхность растительным маслом, чтобы блины были румяными. У вас должно получиться около 10 блинов. Остужаем.
Лук с морковью, чесноком и сметаной перебиваем блендером до однородности.
Овощи смешиваем с сыром, рубленой зеленью, солью и перцем, перемешиваем
Смазываем блин начинкой, разрезаем его на 8 частей и каждую сворачиваем рогаликом.
Рогалики красиво выкладываем на блюдо и украшаем по вкусу.
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