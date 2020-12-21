Печеночные рогалики — шедевр в мире закусок! Рулетики из печени, праздничная закуска

Такая закуска на праздничный стол станет настоящим украшением праздника. Готовится все очень просто и из обычного набора продуктов.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

печень, 350 г;

яйца, 2 шт4

молоко, 250 мл;

соль, 1 ч.л;

перец, 1\2 ч.л;

мука, 100 г;

масло растительное, 25 мл.

Для приготовления начинки необходимо:

морковь и лук по 1 шт;

сыр сливочный, 300 г;

чеснок, 2 зубчика;

укроп;

сметана, 50 г

соль, перец, специи.

Процесс приготовления

Лук мелко режем и обжариваем до готовности на растительном масле.

Морковь трем на крупной терке и добавляем морковь, обжариваем до мягкости моркови.

Кусочки печени измельчаем при помощи блендера.

Совет: печень берите любую, свиную или куриную.

Яйца смешиваем с солью, перцем и мукой, молоком и взбиваем блендером до однородности.

Добавляем в массу печень измельченную и перебиваем до однородности.

Жарим блины на сковороде и остужаем. Не делайте печеночные блины толстыми.

Когда переворачиваете, смазывайте поверхность растительным маслом, чтобы блины были румяными. У вас должно получиться около 10 блинов. Остужаем.

Лук с морковью, чесноком и сметаной перебиваем блендером до однородности.

Овощи смешиваем с сыром, рубленой зеленью, солью и перцем, перемешиваем

Смазываем блин начинкой, разрезаем его на 8 частей и каждую сворачиваем рогаликом.

Рогалики красиво выкладываем на блюдо и украшаем по вкусу.